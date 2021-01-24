النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4838 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 6296 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت تدين الهجمات الإرهابية الجبانة لميليشيات الحوثي على المملكة والإمارات

قالت: تحدٍ للمجتمع الدولي وانتهاكٌ لقواعد القانون وتعمُّد للإضرار بأمن دول المنطقة

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي شنّتها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت، في بيان، اليوم، أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدّي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمُّدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها تؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات، مشددة على الحاجة الملحة إلى تحرك المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكّدت وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة والإمارات، وتأييدها كل ما تتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الكويت تدين الهجمات الإرهابية الجبانة لميليشيات الحوثي على المملكة والإمارات
سبق

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي شنّتها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت، في بيان، اليوم، أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدّي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمُّدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها تؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات، مشددة على الحاجة الملحة إلى تحرك المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكّدت وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة والإمارات، وتأييدها كل ما تتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
12:24 PM
اخر تعديل
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
03:30 PM

الكويت تدين الهجمات الإرهابية الجبانة لميليشيات الحوثي على المملكة والإمارات

قالت: تحدٍ للمجتمع الدولي وانتهاكٌ لقواعد القانون وتعمُّد للإضرار بأمن دول المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
368

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي شنّتها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت، في بيان، اليوم، أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدّي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمُّدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها تؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات، مشددة على الحاجة الملحة إلى تحرك المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكّدت وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة والإمارات، وتأييدها كل ما تتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,878
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,893
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة