مصر تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57 حالة

سجّلت مصر 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بأنه بلغ إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس 360435 حالة؛ من ضمنهم 298865 حالة تمّ شفاؤها، و20594 حالة وفاة.
سجّلت مصر 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بأنه بلغ إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس 360435 حالة؛ من ضمنهم 298865 حالة تمّ شفاؤها، و20594 حالة وفاة.
سجّلت مصر 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بأنه بلغ إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس 360435 حالة؛ من ضمنهم 298865 حالة تمّ شفاؤها، و20594 حالة وفاة.
سجّلت مصر 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بأنه بلغ إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس 360435 حالة؛ من ضمنهم 298865 حالة تمّ شفاؤها، و20594 حالة وفاة.