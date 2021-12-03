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مصر تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57 حالة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مصر 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بأنه بلغ إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس 360435 حالة؛ من ضمنهم 298865 حالة تمّ شفاؤها، و20594 حالة وفاة.

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مصر تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57 حالة
سبق

سجّلت مصر 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بأنه بلغ إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس 360435 حالة؛ من ضمنهم 298865 حالة تمّ شفاؤها، و20594 حالة وفاة.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
01:43 PM

مصر تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57 حالة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت مصر 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بأنه بلغ إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس 360435 حالة؛ من ضمنهم 298865 حالة تمّ شفاؤها، و20594 حالة وفاة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,107
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,504
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38 مليار ..

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