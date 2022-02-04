"التحالف" يعلن: بدء تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-04
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ألوية اليمن السعيد بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية.
وقال "التحالف": إن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.
وطالب المدنيين بالتريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم.
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
04:16 PM
"التحالف" يعلن: بدء تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية
قال: العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد التطهير
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ألوية اليمن السعيد بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية.
وقال "التحالف": إن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.
وطالب المدنيين بالتريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم.