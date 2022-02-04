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"التحالف" يعلن: بدء تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية

قال: العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد التطهير

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ألوية اليمن السعيد بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية.


وقال "التحالف": إن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

وطالب المدنيين بالتريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم.

تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي الإرهابية اليمن السعيد تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي الإرهابية اليمن السعيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يعلن: بدء تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية
سبق

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ألوية اليمن السعيد بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية.


وقال "التحالف": إن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

وطالب المدنيين بالتريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
04:16 PM

"التحالف" يعلن: بدء تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية

قال: العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد التطهير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,351

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ألوية اليمن السعيد بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية.


وقال "التحالف": إن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

وطالب المدنيين بالتريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصًا على سلامتهم.

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