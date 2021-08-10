"ميسي" يوقع لباريس سان جيرمان حتى 2023
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، التوقيع مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي .
وبث النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو قصير، تزامنًا مع وصول النجم الأرجنتيني العاصمة الفرنسية والترحيب به .
وبدأ نادي باريس سان جيرمان مقطع الفيديو بعبارة "Mercato Update" بمعنى تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر طائرة في السماء بالإضافة إلى 6 كرات ذهبية وظهور برج إيفل في الخلفية.
وأنضم "ميسي" لباريس حتى صيف 2023.
"ميسي" يوقع لباريس سان جيرمان حتى 2023
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-10
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، التوقيع مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي .
وبث النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو قصير، تزامنًا مع وصول النجم الأرجنتيني العاصمة الفرنسية والترحيب به .
وبدأ نادي باريس سان جيرمان مقطع الفيديو بعبارة "Mercato Update" بمعنى تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر طائرة في السماء بالإضافة إلى 6 كرات ذهبية وظهور برج إيفل في الخلفية.
وأنضم "ميسي" لباريس حتى صيف 2023.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
05:39 PM
"ميسي" يوقع لباريس سان جيرمان حتى 2023
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، التوقيع مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي .
وبث النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو قصير، تزامنًا مع وصول النجم الأرجنتيني العاصمة الفرنسية والترحيب به .
وبدأ نادي باريس سان جيرمان مقطع الفيديو بعبارة "Mercato Update" بمعنى تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر طائرة في السماء بالإضافة إلى 6 كرات ذهبية وظهور برج إيفل في الخلفية.
وأنضم "ميسي" لباريس حتى صيف 2023.