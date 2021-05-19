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"أمانة مكة" تكشف معايير مسميات الأحياء الجديدة المعتمدة

بما يضمن توضيح الحدود والمخططات المعتمدة والمحاور

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، عن معايير مسميات الأحياء المعتمدة الجديدة في مكة المكرمة؛ مشيرة إلى أنها أصبحت 101 بدلًا من 63 حيًّا موزعة ضمن النطاق العمراني.

وأوضحت الأمانة، أنه تم تحديد وتحديث حدود الأحياء وفق المعايير المتبعة، مع مراعاة مشروع التسمية والترقيم، وأن تكون مساحة الحي في حدود 4كم، وأن تكون أبعاد الحي في حدود 2كم 2Xكم طولي، وألا يزيد عدد سكان الحي عن 50 ألف نسمة، مع الأخذ في الاعتبار رؤية البلديات في التقسيم وفقًا للعرف السائد بالمدينة والاعتبارات الطبيعية مثل مسارات السيول والجبال والأودية وشبكة الطرق الرئيسية وحدود المخططات المعتمدة، وفي حال وجود أحياء ذات مساحات صغيرة يتم تجميعها في وحدات تخطيطية مناسبة.

وجرى تسمية الأحياء بمكة المكرمة بما يتوافق مع تاريخها ومكانتها العريقة والمحافظة على أسماء الأحياء المزالة بمشاريع توسعة الحرم المكي الشريف وتسميتها في الأحياء الجديدة للمحافظة على تاريخ المدينة بأسمائها القديمة بتوجيه من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة وبتأييد من أعضاء لجنة التسمية والترقيم بأمانة العاصمة المقدسة.

وجاء توزيع الأحياء في نطاق 10 بلديات فرعية بمكة المكرمة على النحو التالي: بلدية أجياد الفرعية 2، وبلدية الغزة الفرعية 6، وبلدية المعابدة الفرعية 9، وبلدية المسفلة الفرعية 7، وبلدية العزيزية الفرعية 10، وبلدية جنوب مكة الفرعية 15، وبلدية الشوقية الفرعية 11، وبلدية العتيبية الفرعية 8، وبلدية الشرائع الفرعية 21، وبلدية العمرة الفرعية 12.

وتقوم الأمانة حاليًا بتنفيذ لوحات التسمية لأحياء مكة المكرمة بما يضمن توضيح الحدود والمخططات المعتمدة والمحاور والطرق والمعالم بالحي، كما تشتمل اللوحات على نبذة عن تاريخ أحياء مكة القديمة وموقعها الأصلي قبل مشروع توسعة الحرم المكي الشريف لنشر ثقافة التاريخ المكي بحلة جديدة.

وتستخدم أمانة العاصمة المقدسة تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بأعمال التسمية والترقيم ونشر المعلومات وتحديثها مع الجهات الحكومية والخدمية بمكة المكرمة، لإدارة التنمية العمرانية بفعالية وتحقيق رضا المستفيدين ومكافحة العشوائيات وإيصال الخدمات للمواطنين والمقيمين.

ويمكن استعراض أحياء العاصمة المقدسة عبر خرائط أمانة العاصمة المقدسة الرقمية على الرابط:

https://geoportal.holymakkah.gov.sa/hmmbasemap/

أو عبر خرائط GOOGLE بالرابط:

https://goo.gl/maps/s9X9sQR4jAcXmLrx8

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة مكة" تكشف معايير مسميات الأحياء الجديدة المعتمدة
سبق

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، عن معايير مسميات الأحياء المعتمدة الجديدة في مكة المكرمة؛ مشيرة إلى أنها أصبحت 101 بدلًا من 63 حيًّا موزعة ضمن النطاق العمراني.

وأوضحت الأمانة، أنه تم تحديد وتحديث حدود الأحياء وفق المعايير المتبعة، مع مراعاة مشروع التسمية والترقيم، وأن تكون مساحة الحي في حدود 4كم، وأن تكون أبعاد الحي في حدود 2كم 2Xكم طولي، وألا يزيد عدد سكان الحي عن 50 ألف نسمة، مع الأخذ في الاعتبار رؤية البلديات في التقسيم وفقًا للعرف السائد بالمدينة والاعتبارات الطبيعية مثل مسارات السيول والجبال والأودية وشبكة الطرق الرئيسية وحدود المخططات المعتمدة، وفي حال وجود أحياء ذات مساحات صغيرة يتم تجميعها في وحدات تخطيطية مناسبة.

وجرى تسمية الأحياء بمكة المكرمة بما يتوافق مع تاريخها ومكانتها العريقة والمحافظة على أسماء الأحياء المزالة بمشاريع توسعة الحرم المكي الشريف وتسميتها في الأحياء الجديدة للمحافظة على تاريخ المدينة بأسمائها القديمة بتوجيه من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة وبتأييد من أعضاء لجنة التسمية والترقيم بأمانة العاصمة المقدسة.

وجاء توزيع الأحياء في نطاق 10 بلديات فرعية بمكة المكرمة على النحو التالي: بلدية أجياد الفرعية 2، وبلدية الغزة الفرعية 6، وبلدية المعابدة الفرعية 9، وبلدية المسفلة الفرعية 7، وبلدية العزيزية الفرعية 10، وبلدية جنوب مكة الفرعية 15، وبلدية الشوقية الفرعية 11، وبلدية العتيبية الفرعية 8، وبلدية الشرائع الفرعية 21، وبلدية العمرة الفرعية 12.

وتقوم الأمانة حاليًا بتنفيذ لوحات التسمية لأحياء مكة المكرمة بما يضمن توضيح الحدود والمخططات المعتمدة والمحاور والطرق والمعالم بالحي، كما تشتمل اللوحات على نبذة عن تاريخ أحياء مكة القديمة وموقعها الأصلي قبل مشروع توسعة الحرم المكي الشريف لنشر ثقافة التاريخ المكي بحلة جديدة.

وتستخدم أمانة العاصمة المقدسة تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بأعمال التسمية والترقيم ونشر المعلومات وتحديثها مع الجهات الحكومية والخدمية بمكة المكرمة، لإدارة التنمية العمرانية بفعالية وتحقيق رضا المستفيدين ومكافحة العشوائيات وإيصال الخدمات للمواطنين والمقيمين.

ويمكن استعراض أحياء العاصمة المقدسة عبر خرائط أمانة العاصمة المقدسة الرقمية على الرابط:

https://geoportal.holymakkah.gov.sa/hmmbasemap/

أو عبر خرائط GOOGLE بالرابط:

https://goo.gl/maps/s9X9sQR4jAcXmLrx8

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
11:41 AM

"أمانة مكة" تكشف معايير مسميات الأحياء الجديدة المعتمدة

بما يضمن توضيح الحدود والمخططات المعتمدة والمحاور

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
3,594

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، عن معايير مسميات الأحياء المعتمدة الجديدة في مكة المكرمة؛ مشيرة إلى أنها أصبحت 101 بدلًا من 63 حيًّا موزعة ضمن النطاق العمراني.

وأوضحت الأمانة، أنه تم تحديد وتحديث حدود الأحياء وفق المعايير المتبعة، مع مراعاة مشروع التسمية والترقيم، وأن تكون مساحة الحي في حدود 4كم، وأن تكون أبعاد الحي في حدود 2كم 2Xكم طولي، وألا يزيد عدد سكان الحي عن 50 ألف نسمة، مع الأخذ في الاعتبار رؤية البلديات في التقسيم وفقًا للعرف السائد بالمدينة والاعتبارات الطبيعية مثل مسارات السيول والجبال والأودية وشبكة الطرق الرئيسية وحدود المخططات المعتمدة، وفي حال وجود أحياء ذات مساحات صغيرة يتم تجميعها في وحدات تخطيطية مناسبة.

وجرى تسمية الأحياء بمكة المكرمة بما يتوافق مع تاريخها ومكانتها العريقة والمحافظة على أسماء الأحياء المزالة بمشاريع توسعة الحرم المكي الشريف وتسميتها في الأحياء الجديدة للمحافظة على تاريخ المدينة بأسمائها القديمة بتوجيه من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة وبتأييد من أعضاء لجنة التسمية والترقيم بأمانة العاصمة المقدسة.

وجاء توزيع الأحياء في نطاق 10 بلديات فرعية بمكة المكرمة على النحو التالي: بلدية أجياد الفرعية 2، وبلدية الغزة الفرعية 6، وبلدية المعابدة الفرعية 9، وبلدية المسفلة الفرعية 7، وبلدية العزيزية الفرعية 10، وبلدية جنوب مكة الفرعية 15، وبلدية الشوقية الفرعية 11، وبلدية العتيبية الفرعية 8، وبلدية الشرائع الفرعية 21، وبلدية العمرة الفرعية 12.

وتقوم الأمانة حاليًا بتنفيذ لوحات التسمية لأحياء مكة المكرمة بما يضمن توضيح الحدود والمخططات المعتمدة والمحاور والطرق والمعالم بالحي، كما تشتمل اللوحات على نبذة عن تاريخ أحياء مكة القديمة وموقعها الأصلي قبل مشروع توسعة الحرم المكي الشريف لنشر ثقافة التاريخ المكي بحلة جديدة.

وتستخدم أمانة العاصمة المقدسة تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بأعمال التسمية والترقيم ونشر المعلومات وتحديثها مع الجهات الحكومية والخدمية بمكة المكرمة، لإدارة التنمية العمرانية بفعالية وتحقيق رضا المستفيدين ومكافحة العشوائيات وإيصال الخدمات للمواطنين والمقيمين.

ويمكن استعراض أحياء العاصمة المقدسة عبر خرائط أمانة العاصمة المقدسة الرقمية على الرابط:

https://geoportal.holymakkah.gov.sa/hmmbasemap/

أو عبر خرائط GOOGLE بالرابط:

https://goo.gl/maps/s9X9sQR4jAcXmLrx8

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