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تنظيم دورة الدافعية والذاتية لنزلاء سجن أبها

ضمن الشراكة المجتمعية مع جمعية البر الخيرية والسجون بعسير

أقام معهد كفاءات الأعمال للتدريب دورة بعنوان (الدافعية والذاتية) للنزلاء بسجن أبها، ضمن البرنامج التدريبي الصيفي؛ حيث استهدف 200 نزيل.

ويأتي البرنامج ضمن الشراكة المجتمعية مع جمعية البر الخيرية بأبها والسجون بعسير، لعدة دورات تطويرية متلاحقة خلال فترة الصيف؛ وذلك لتأهيل النزلاء وتطوير قدراتهم واستغلال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة.

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تنظيم دورة الدافعية والذاتية لنزلاء سجن أبها
سبق

أقام معهد كفاءات الأعمال للتدريب دورة بعنوان (الدافعية والذاتية) للنزلاء بسجن أبها، ضمن البرنامج التدريبي الصيفي؛ حيث استهدف 200 نزيل.

ويأتي البرنامج ضمن الشراكة المجتمعية مع جمعية البر الخيرية بأبها والسجون بعسير، لعدة دورات تطويرية متلاحقة خلال فترة الصيف؛ وذلك لتأهيل النزلاء وتطوير قدراتهم واستغلال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
08:16 PM

تنظيم دورة الدافعية والذاتية لنزلاء سجن أبها

ضمن الشراكة المجتمعية مع جمعية البر الخيرية والسجون بعسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أقام معهد كفاءات الأعمال للتدريب دورة بعنوان (الدافعية والذاتية) للنزلاء بسجن أبها، ضمن البرنامج التدريبي الصيفي؛ حيث استهدف 200 نزيل.

ويأتي البرنامج ضمن الشراكة المجتمعية مع جمعية البر الخيرية بأبها والسجون بعسير، لعدة دورات تطويرية متلاحقة خلال فترة الصيف؛ وذلك لتأهيل النزلاء وتطوير قدراتهم واستغلال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,923
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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31,737
29 مليار ..

29 مليار ..

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