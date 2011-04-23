النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النيابة العامة": التهديد بكشف أسرار خاصة للحصول على مكاسب يُعدّ "جريمة ابتزاز"

قالت إنها من الجرائم المعلوماتية وتوجب التوقيف

أكدت النيابة العامة أن الأنظمة تحظر كل سلوكيات جريمة الابتزاز المُولدة لتعطيل إرادة المجني عليه، وسلب اختياره ورضاه، وحمله على قبول ما لم يكن يتقبله اختيارًا، كالتهديد أو الإكراه المعنوي، ويشمل ذلك استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية للحصول على منافع مادية أو معنوية.

وتفصيلاً، أوضحت أنه "تُحظر كل السلوكيات المنطوية على الابتزاز، وتشمل ما اقترن منها بجريمة معلوماتية، عن طريق التهديد أو الإكراه المعنوي بكشف أسرار أو معلومات خاصة؛ للحصول على مكاسب مادية أو معنوية".

وأضافت أن هذه الأفعال تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم (1)، تاريخ 01/ 01 / 1442هـ، البند أولاً الفقرة رقم (23).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة العامة": التهديد بكشف أسرار خاصة للحصول على مكاسب يُعدّ "جريمة ابتزاز"
سبق

أكدت النيابة العامة أن الأنظمة تحظر كل سلوكيات جريمة الابتزاز المُولدة لتعطيل إرادة المجني عليه، وسلب اختياره ورضاه، وحمله على قبول ما لم يكن يتقبله اختيارًا، كالتهديد أو الإكراه المعنوي، ويشمل ذلك استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية للحصول على منافع مادية أو معنوية.

وتفصيلاً، أوضحت أنه "تُحظر كل السلوكيات المنطوية على الابتزاز، وتشمل ما اقترن منها بجريمة معلوماتية، عن طريق التهديد أو الإكراه المعنوي بكشف أسرار أو معلومات خاصة؛ للحصول على مكاسب مادية أو معنوية".

وأضافت أن هذه الأفعال تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم (1)، تاريخ 01/ 01 / 1442هـ، البند أولاً الفقرة رقم (23).

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
11:28 PM
اخر تعديل
23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
01:02 AM

"النيابة العامة": التهديد بكشف أسرار خاصة للحصول على مكاسب يُعدّ "جريمة ابتزاز"

قالت إنها من الجرائم المعلوماتية وتوجب التوقيف

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
7
2,737

أكدت النيابة العامة أن الأنظمة تحظر كل سلوكيات جريمة الابتزاز المُولدة لتعطيل إرادة المجني عليه، وسلب اختياره ورضاه، وحمله على قبول ما لم يكن يتقبله اختيارًا، كالتهديد أو الإكراه المعنوي، ويشمل ذلك استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية للحصول على منافع مادية أو معنوية.

وتفصيلاً، أوضحت أنه "تُحظر كل السلوكيات المنطوية على الابتزاز، وتشمل ما اقترن منها بجريمة معلوماتية، عن طريق التهديد أو الإكراه المعنوي بكشف أسرار أو معلومات خاصة؛ للحصول على مكاسب مادية أو معنوية".

وأضافت أن هذه الأفعال تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم (1)، تاريخ 01/ 01 / 1442هـ، البند أولاً الفقرة رقم (23).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,305
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,168
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,599
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,585

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة