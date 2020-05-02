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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

ألمانيا.. 945 إصابة و94 وفاة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 6574 والإصابات 161703 حالات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 945 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 161703 حالات.

ووفق "رويترز"، قال المعهد: زاد عدد حالات الوفاة 94 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6575 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا.. 945 إصابة و94 وفاة جديدة بكورونا
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 945 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 161703 حالات.

ووفق "رويترز"، قال المعهد: زاد عدد حالات الوفاة 94 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6575 حالة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
11:04 AM

ألمانيا.. 945 إصابة و94 وفاة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 6574 والإصابات 161703 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 945 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 161703 حالات.

ووفق "رويترز"، قال المعهد: زاد عدد حالات الوفاة 94 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6575 حالة.

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