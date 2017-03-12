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شجار صِبْية ينتهي بإصابة 4 قاصرين طعنًا في لندن

أعمارهم بين 15 و16 عامًا ونقلوا للمستشفى للعلاج

أصيب 4 فتيان طعنًا في حي والثامستو، بشمال شرق لندن في ساعة متأخرة أمس الأربعاء.

وقالت الشرطة البريطانية اليوم الخميس: الصبْية تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا، وقد نُقلوا للمستشفى للعلاج من إصابات لا يُعتقد أنها تهدد الحياة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتابعت الشرطة على "تويتر"، أنها ألقت القبض على سبعة "للإخلال بالأمن وحيازة سلاح والشجار في مكان عام"؛ مؤكدة أن الواقعة لا تمثل أي خطر على عموم الناس.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نبأ لم تنسبه إلى أي مصادر: إن أربعة قاصرين تعرّضوا للطعن في والثامستو، وإن سبعة تم احتجازهم فيما يتعلق بالحادث.

لندن الشرطة البريطانية

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شجار صِبْية ينتهي بإصابة 4 قاصرين طعنًا في لندن
سبق

أصيب 4 فتيان طعنًا في حي والثامستو، بشمال شرق لندن في ساعة متأخرة أمس الأربعاء.

وقالت الشرطة البريطانية اليوم الخميس: الصبْية تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا، وقد نُقلوا للمستشفى للعلاج من إصابات لا يُعتقد أنها تهدد الحياة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتابعت الشرطة على "تويتر"، أنها ألقت القبض على سبعة "للإخلال بالأمن وحيازة سلاح والشجار في مكان عام"؛ مؤكدة أن الواقعة لا تمثل أي خطر على عموم الناس.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نبأ لم تنسبه إلى أي مصادر: إن أربعة قاصرين تعرّضوا للطعن في والثامستو، وإن سبعة تم احتجازهم فيما يتعلق بالحادث.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
09:42 AM

شجار صِبْية ينتهي بإصابة 4 قاصرين طعنًا في لندن

أعمارهم بين 15 و16 عامًا ونقلوا للمستشفى للعلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب 4 فتيان طعنًا في حي والثامستو، بشمال شرق لندن في ساعة متأخرة أمس الأربعاء.

وقالت الشرطة البريطانية اليوم الخميس: الصبْية تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا، وقد نُقلوا للمستشفى للعلاج من إصابات لا يُعتقد أنها تهدد الحياة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتابعت الشرطة على "تويتر"، أنها ألقت القبض على سبعة "للإخلال بالأمن وحيازة سلاح والشجار في مكان عام"؛ مؤكدة أن الواقعة لا تمثل أي خطر على عموم الناس.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نبأ لم تنسبه إلى أي مصادر: إن أربعة قاصرين تعرّضوا للطعن في والثامستو، وإن سبعة تم احتجازهم فيما يتعلق بالحادث.

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