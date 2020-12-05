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"حرس الحدود" يحتفل بتخريج 1529 خريجًا اجتازوا عددًا من الدورات التأهيلية

شهد مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبد الله الشهري، حفل تخريج عددٍ من الدورات التدريبية التأهيلية، من معهد حرس الحدود بالرياض ومراكز التدريب في مناطق تبوك ونجران والجوف والشرقية وجازان والحدود الشمالية، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ونقل اللواء "الشهري" في كلمة بالمناسبة تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود للخريجين من قطاعات (حرس الحدود، والأفواج الأمنية، والأمن البيئي) الذين تم تخريجهم من مراكز التدريب التابعة لحرس الحدود، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب منسوبي حرس الحدود من اهتمام ودعم غير محدود منه.

وأعرب مدير عام حرس الحدود المكلف عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها، مهنئًا الخريجين وأولياء أمورهم بتلك المناسبة.

حرس الحدود

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"حرس الحدود" يحتفل بتخريج 1529 خريجًا اجتازوا عددًا من الدورات التأهيلية
سبق

شهد مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبد الله الشهري، حفل تخريج عددٍ من الدورات التدريبية التأهيلية، من معهد حرس الحدود بالرياض ومراكز التدريب في مناطق تبوك ونجران والجوف والشرقية وجازان والحدود الشمالية، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ونقل اللواء "الشهري" في كلمة بالمناسبة تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود للخريجين من قطاعات (حرس الحدود، والأفواج الأمنية، والأمن البيئي) الذين تم تخريجهم من مراكز التدريب التابعة لحرس الحدود، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب منسوبي حرس الحدود من اهتمام ودعم غير محدود منه.

وأعرب مدير عام حرس الحدود المكلف عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها، مهنئًا الخريجين وأولياء أمورهم بتلك المناسبة.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
11:23 PM

"حرس الحدود" يحتفل بتخريج 1529 خريجًا اجتازوا عددًا من الدورات التأهيلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبد الله الشهري، حفل تخريج عددٍ من الدورات التدريبية التأهيلية، من معهد حرس الحدود بالرياض ومراكز التدريب في مناطق تبوك ونجران والجوف والشرقية وجازان والحدود الشمالية، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ونقل اللواء "الشهري" في كلمة بالمناسبة تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود للخريجين من قطاعات (حرس الحدود، والأفواج الأمنية، والأمن البيئي) الذين تم تخريجهم من مراكز التدريب التابعة لحرس الحدود، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب منسوبي حرس الحدود من اهتمام ودعم غير محدود منه.

وأعرب مدير عام حرس الحدود المكلف عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها، مهنئًا الخريجين وأولياء أمورهم بتلك المناسبة.

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