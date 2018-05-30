أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(12-01-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الأحد، 18 / 10 / 1442 الموافق 30 / 05 / 2021.
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(12-01-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الأحد، 18 / 10 / 1442 الموافق 30 / 05 / 2021.
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"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريالصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-30
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
09:38 AM
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(12-01-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الأحد، 18 / 10 / 1442 الموافق 30 / 05 / 2021.
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