أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(12-01-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الأحد، 18 / 10 / 1442 الموافق 30 / 05 / 2021.

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-30 أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(12-01-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الأحد، 18 / 10 / 1442 الموافق 30 / 05 / 2021.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 09:38 AM

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد





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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(12-01-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الأحد، 18 / 10 / 1442 الموافق 30 / 05 / 2021.