تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمَّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والفقرة، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع النخل)، تستمر حتى الساعة الـ11 صباحًا.
تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-10
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمَّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والفقرة، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع النخل)، تستمر حتى الساعة الـ11 صباحًا.
10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:29 AM
تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمَّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والفقرة، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع النخل)، تستمر حتى الساعة الـ11 صباحًا.