تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمَّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والفقرة، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع النخل)، تستمر حتى الساعة الـ11 صباحًا.