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"البلوي" إلى رتبة مقدم في مرور تبوك

قلّد مدير إدارة مرور منطقة تبوك، العميد عبد الله بن عائض بن حويز، المقدم نايف بن محمد الفاضلي البلوي، مدير شعبة الحاسب الآلي بإدارة مرور منطقة تبوك، رتبته الجديدة بعد صدور قرار الترقية.

وعبّر "البلوي" عن سعادته بهذه الترقية سائلاً الله التوفيق، ومقدمًا شكره لوزارة الداخلية على هذه الثقة الغالية.

من جانبه، قدّم مدير مرور منطقة تبوك، العميد عبد الله بن حويز، التهنئة للمقدم "البلوي" بمناسبة الترقية، وحثّ على أن تكون الترقية حافزًا لرجال الأمن العام لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"البلوي" إلى رتبة مقدم في مرور تبوك
سبق

قلّد مدير إدارة مرور منطقة تبوك، العميد عبد الله بن عائض بن حويز، المقدم نايف بن محمد الفاضلي البلوي، مدير شعبة الحاسب الآلي بإدارة مرور منطقة تبوك، رتبته الجديدة بعد صدور قرار الترقية.

وعبّر "البلوي" عن سعادته بهذه الترقية سائلاً الله التوفيق، ومقدمًا شكره لوزارة الداخلية على هذه الثقة الغالية.

من جانبه، قدّم مدير مرور منطقة تبوك، العميد عبد الله بن حويز، التهنئة للمقدم "البلوي" بمناسبة الترقية، وحثّ على أن تكون الترقية حافزًا لرجال الأمن العام لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
10:04 PM

"البلوي" إلى رتبة مقدم في مرور تبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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قلّد مدير إدارة مرور منطقة تبوك، العميد عبد الله بن عائض بن حويز، المقدم نايف بن محمد الفاضلي البلوي، مدير شعبة الحاسب الآلي بإدارة مرور منطقة تبوك، رتبته الجديدة بعد صدور قرار الترقية.

وعبّر "البلوي" عن سعادته بهذه الترقية سائلاً الله التوفيق، ومقدمًا شكره لوزارة الداخلية على هذه الثقة الغالية.

من جانبه، قدّم مدير مرور منطقة تبوك، العميد عبد الله بن حويز، التهنئة للمقدم "البلوي" بمناسبة الترقية، وحثّ على أن تكون الترقية حافزًا لرجال الأمن العام لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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