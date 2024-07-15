النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكبر معدل في القارة.. إصابات "كورونا" في جنوب أفريقيا تتجاوز 300 ألف

عاودت فرض حظر تجول ليلي للحد من التفشي

تقترب حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في جنوب أفريقيا إلى 300 ألف، اليوم (الأربعاء)، لتصبح أكثر دول أفريقيا إصابة بالمرض، ومن العشر الكبرى عالميًّا على الرغم من الإسراع بفرض إجراءات العزل العام لمنع انتشار العدوى، مثلما حدث في الغرب.

وسجلت جنوب أفريقيا 298.292 حالة في أحدث إحصاء، ومع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة حاليًّا بمعدل يزيد على عشرة آلاف يوميًّا أصبح من المؤكد أن يتجاوز العدد 300 ألف حالة اليوم عندما تصدر وزارة الصحة بيانها المسائي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وفي نهاية مارس (آذار) اتخذ الرئيس سيريل رامابوسا إجراءات صارمة ومبكرة بغلق المتاجر وإلزام الناس بالبقاء في منازلهم ونشر الجيش في الشوارع؛ لضمان تنفيذ ذلك عندما كان عدد الحالات في البلاد 400 ولا توجد وفيات، وخففت الحكومة في وقت لاحق العديد من القيود خوفًا على الاقتصاد.

وبعدما سجلت جنوب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 58 مليون نسمة، رابع أعلى معدل زيادة يومية في الإصابات في العالم؛ عاود "رامابوسا" الأحد الماضي، فرض حظر على المواد الكحولية وعلى التجول ليلًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أكبر معدل في القارة.. إصابات "كورونا" في جنوب أفريقيا تتجاوز 300 ألف
سبق

تقترب حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في جنوب أفريقيا إلى 300 ألف، اليوم (الأربعاء)، لتصبح أكثر دول أفريقيا إصابة بالمرض، ومن العشر الكبرى عالميًّا على الرغم من الإسراع بفرض إجراءات العزل العام لمنع انتشار العدوى، مثلما حدث في الغرب.

وسجلت جنوب أفريقيا 298.292 حالة في أحدث إحصاء، ومع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة حاليًّا بمعدل يزيد على عشرة آلاف يوميًّا أصبح من المؤكد أن يتجاوز العدد 300 ألف حالة اليوم عندما تصدر وزارة الصحة بيانها المسائي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وفي نهاية مارس (آذار) اتخذ الرئيس سيريل رامابوسا إجراءات صارمة ومبكرة بغلق المتاجر وإلزام الناس بالبقاء في منازلهم ونشر الجيش في الشوارع؛ لضمان تنفيذ ذلك عندما كان عدد الحالات في البلاد 400 ولا توجد وفيات، وخففت الحكومة في وقت لاحق العديد من القيود خوفًا على الاقتصاد.

وبعدما سجلت جنوب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 58 مليون نسمة، رابع أعلى معدل زيادة يومية في الإصابات في العالم؛ عاود "رامابوسا" الأحد الماضي، فرض حظر على المواد الكحولية وعلى التجول ليلًا.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
07:49 PM

أكبر معدل في القارة.. إصابات "كورونا" في جنوب أفريقيا تتجاوز 300 ألف

عاودت فرض حظر تجول ليلي للحد من التفشي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
187

تقترب حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في جنوب أفريقيا إلى 300 ألف، اليوم (الأربعاء)، لتصبح أكثر دول أفريقيا إصابة بالمرض، ومن العشر الكبرى عالميًّا على الرغم من الإسراع بفرض إجراءات العزل العام لمنع انتشار العدوى، مثلما حدث في الغرب.

وسجلت جنوب أفريقيا 298.292 حالة في أحدث إحصاء، ومع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة حاليًّا بمعدل يزيد على عشرة آلاف يوميًّا أصبح من المؤكد أن يتجاوز العدد 300 ألف حالة اليوم عندما تصدر وزارة الصحة بيانها المسائي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وفي نهاية مارس (آذار) اتخذ الرئيس سيريل رامابوسا إجراءات صارمة ومبكرة بغلق المتاجر وإلزام الناس بالبقاء في منازلهم ونشر الجيش في الشوارع؛ لضمان تنفيذ ذلك عندما كان عدد الحالات في البلاد 400 ولا توجد وفيات، وخففت الحكومة في وقت لاحق العديد من القيود خوفًا على الاقتصاد.

وبعدما سجلت جنوب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 58 مليون نسمة، رابع أعلى معدل زيادة يومية في الإصابات في العالم؛ عاود "رامابوسا" الأحد الماضي، فرض حظر على المواد الكحولية وعلى التجول ليلًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,187
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,881
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,062

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة