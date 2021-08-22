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"مشهورة" تحسم الشوط الأول و"الصعب" في صدارة شوط القعدان الرئيسي

"الثنايا" تتألق في الأشواط الصباحية في اليوم الثامن لمهرجان ولي العهد

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، صباح اليوم الخميس، إقامة أول أشواط الثنايا الصباحية، ضمن منافسات الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية.

وألهبت أشواط الثنايا التي أقيمت على مسافة 5كم، حماس الحضور من ملاك الهجن ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفازت "أساطيل" لـ"سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري" بنوماس الشوط السابع محققة أفضل توقيت زمني قدره 7:53:48، وانتزعت "مشهورة" لـ"عبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري" الشوط الرئيسي الأول بتوقيت زمني قدره 7:57:22.

فيما توالت الأشواط الأخرى كالتالي، الشوط 2 "الصعب" لـ"سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري" 8:09:30، الشوط 3 "سلطة" لـ"ربيع سميحان حمدان الشمري"، الشوط 4 "لطاس" لـ"العصيمي نياف صالح ناشي"، الشوط 5 "الشاهينية" لـ"ضيف الله علي طالب آل سالم البريكي"، الشوط 6 "الباسل" لـ"مشبب محمد فلاح آل بهيان القحطاني"، الشوط 7 "أساطيل" لـ"سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري" 7:53:48 (أفضل توقيت)، الشوط 8 "جزيل" لـ"بدر طويرش محمد الوهيبي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مشهورة" تحسم الشوط الأول و"الصعب" في صدارة شوط القعدان الرئيسي
سبق

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، صباح اليوم الخميس، إقامة أول أشواط الثنايا الصباحية، ضمن منافسات الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية.

وألهبت أشواط الثنايا التي أقيمت على مسافة 5كم، حماس الحضور من ملاك الهجن ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفازت "أساطيل" لـ"سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري" بنوماس الشوط السابع محققة أفضل توقيت زمني قدره 7:53:48، وانتزعت "مشهورة" لـ"عبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري" الشوط الرئيسي الأول بتوقيت زمني قدره 7:57:22.

فيما توالت الأشواط الأخرى كالتالي، الشوط 2 "الصعب" لـ"سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري" 8:09:30، الشوط 3 "سلطة" لـ"ربيع سميحان حمدان الشمري"، الشوط 4 "لطاس" لـ"العصيمي نياف صالح ناشي"، الشوط 5 "الشاهينية" لـ"ضيف الله علي طالب آل سالم البريكي"، الشوط 6 "الباسل" لـ"مشبب محمد فلاح آل بهيان القحطاني"، الشوط 7 "أساطيل" لـ"سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري" 7:53:48 (أفضل توقيت)، الشوط 8 "جزيل" لـ"بدر طويرش محمد الوهيبي".

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
12:57 PM

"مشهورة" تحسم الشوط الأول و"الصعب" في صدارة شوط القعدان الرئيسي

"الثنايا" تتألق في الأشواط الصباحية في اليوم الثامن لمهرجان ولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، صباح اليوم الخميس، إقامة أول أشواط الثنايا الصباحية، ضمن منافسات الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية.

وألهبت أشواط الثنايا التي أقيمت على مسافة 5كم، حماس الحضور من ملاك الهجن ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفازت "أساطيل" لـ"سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري" بنوماس الشوط السابع محققة أفضل توقيت زمني قدره 7:53:48، وانتزعت "مشهورة" لـ"عبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري" الشوط الرئيسي الأول بتوقيت زمني قدره 7:57:22.

فيما توالت الأشواط الأخرى كالتالي، الشوط 2 "الصعب" لـ"سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري" 8:09:30، الشوط 3 "سلطة" لـ"ربيع سميحان حمدان الشمري"، الشوط 4 "لطاس" لـ"العصيمي نياف صالح ناشي"، الشوط 5 "الشاهينية" لـ"ضيف الله علي طالب آل سالم البريكي"، الشوط 6 "الباسل" لـ"مشبب محمد فلاح آل بهيان القحطاني"، الشوط 7 "أساطيل" لـ"سعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري" 7:53:48 (أفضل توقيت)، الشوط 8 "جزيل" لـ"بدر طويرش محمد الوهيبي".

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