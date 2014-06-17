النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحصيني": رياح البوارح قادمة احذروا من الغبار والرمال يومَي الأربعاء والخميس

قال: تبدأ غداً بشكل واضح .. وانتبهوا يا سالكي الطرق الرابطة بين الشرقية والرياض

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة عبدالعزيز الحصيني؛ نشاطاً لرياح البوارح في منطقة حوض الخليج بما فيه "الشرقية" خلال الأيام المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع نشاط لرياح البوارح على حوض الخليج العربي بما فيه "الشرقية" خلال الأيام المقبلة من الثلاثاء 1440/10/15هـ، وبشكل واضح، خاصة الأربعاء والخميس 1440/10/17:16هـ، يُتوقع غبار من خفيف إلى شبه كثيف مع التنبيه من تجمُّع الرمال على الطرق الرابطة بين الشرقية والرياض ودول الخليج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني": رياح البوارح قادمة احذروا من الغبار والرمال يومَي الأربعاء والخميس
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة عبدالعزيز الحصيني؛ نشاطاً لرياح البوارح في منطقة حوض الخليج بما فيه "الشرقية" خلال الأيام المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع نشاط لرياح البوارح على حوض الخليج العربي بما فيه "الشرقية" خلال الأيام المقبلة من الثلاثاء 1440/10/15هـ، وبشكل واضح، خاصة الأربعاء والخميس 1440/10/17:16هـ، يُتوقع غبار من خفيف إلى شبه كثيف مع التنبيه من تجمُّع الرمال على الطرق الرابطة بين الشرقية والرياض ودول الخليج.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
08:52 AM

"الحصيني": رياح البوارح قادمة احذروا من الغبار والرمال يومَي الأربعاء والخميس

قال: تبدأ غداً بشكل واضح .. وانتبهوا يا سالكي الطرق الرابطة بين الشرقية والرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,699

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة عبدالعزيز الحصيني؛ نشاطاً لرياح البوارح في منطقة حوض الخليج بما فيه "الشرقية" خلال الأيام المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع نشاط لرياح البوارح على حوض الخليج العربي بما فيه "الشرقية" خلال الأيام المقبلة من الثلاثاء 1440/10/15هـ، وبشكل واضح، خاصة الأربعاء والخميس 1440/10/17:16هـ، يُتوقع غبار من خفيف إلى شبه كثيف مع التنبيه من تجمُّع الرمال على الطرق الرابطة بين الشرقية والرياض ودول الخليج.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,851
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,640
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,498
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,510

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة