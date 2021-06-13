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عدنان وعادل الحارثي يحتفلان بزواجهما

احتفل الشابان "عدنان" و "عادل الحارثي" بزواجهما في أحد المسارحة بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.

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عدنان وعادل الحارثي يحتفلان بزواجهما
سبق

احتفل الشابان "عدنان" و "عادل الحارثي" بزواجهما في أحد المسارحة بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
09:30 PM

عدنان وعادل الحارثي يحتفلان بزواجهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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احتفل الشابان "عدنان" و "عادل الحارثي" بزواجهما في أحد المسارحة بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.

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