احتفل الشابان "عدنان" و "عادل الحارثي" بزواجهما في أحد المسارحة بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
عدنان وعادل الحارثي يحتفلان بزواجهما
احتفل الشابان "عدنان" و "عادل الحارثي" بزواجهما في أحد المسارحة بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
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عدنان وعادل الحارثي يحتفلان بزواجهماصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-13
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
09:30 PM
عدنان وعادل الحارثي يحتفلان بزواجهما
احتفل الشابان "عدنان" و "عادل الحارثي" بزواجهما في أحد المسارحة بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
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