وافقت وزارة الإعلام على ترقية مدير عام فرع الوزارة بالعاصمة المقدسة، صالح بن عبدالغفور الأنديجاني، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
ويعدّ "الأنديجاني" من الكفاءات العملية والإعلامية، وشغل مناصب عدة في الوزارة.
"الأنديجاني" للمرتبة الـ13 بوزارة الإعلام
وافقت وزارة الإعلام على ترقية مدير عام فرع الوزارة بالعاصمة المقدسة، صالح بن عبدالغفور الأنديجاني، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
ويعدّ "الأنديجاني" من الكفاءات العملية والإعلامية، وشغل مناصب عدة في الوزارة.
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"الأنديجاني" للمرتبة الـ13 بوزارة الإعلامصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-26
وافقت وزارة الإعلام على ترقية مدير عام فرع الوزارة بالعاصمة المقدسة، صالح بن عبدالغفور الأنديجاني، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
06:28 PM
"الأنديجاني" للمرتبة الـ13 بوزارة الإعلام
وافقت وزارة الإعلام على ترقية مدير عام فرع الوزارة بالعاصمة المقدسة، صالح بن عبدالغفور الأنديجاني، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
ويعدّ "الأنديجاني" من الكفاءات العملية والإعلامية، وشغل مناصب عدة في الوزارة.
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