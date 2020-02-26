"الأنديجاني" للمرتبة الـ13 بوزارة الإعلام

وافقت وزارة الإعلام على ترقية مدير عام فرع الوزارة بالعاصمة المقدسة، صالح بن عبدالغفور الأنديجاني، إلى المرتبة الثالثة عشرة.



ويعدّ "الأنديجاني" من الكفاءات العملية والإعلامية، وشغل مناصب عدة في الوزارة.