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المغرب تسجل 394 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 519610 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى تسجيل 7 حالات وفاة بالفيروس ليصل المجموع إلى 9154 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 507528 حالة.

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المغرب تسجل 394 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 519610 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى تسجيل 7 حالات وفاة بالفيروس ليصل المجموع إلى 9154 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 507528 حالة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
07:01 PM

المغرب تسجل 394 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 519610 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى تسجيل 7 حالات وفاة بالفيروس ليصل المجموع إلى 9154 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 507528 حالة.

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