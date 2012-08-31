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"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا تطلق حملة لتحصين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا"

بعد اعتمادها لقاحًا مضادًا للفيروس

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم (الاثنين)، أن حملة تحصين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" في البلاد، ستبدأ في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.

وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحًا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر، وهي خطوة أثارت شكوك خبراء دوليين بخصوص سلامته وفعاليته، وفقاً لـ"رويترز".

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تطلق حملة لتحصين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا"
سبق

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم (الاثنين)، أن حملة تحصين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" في البلاد، ستبدأ في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.

وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحًا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر، وهي خطوة أثارت شكوك خبراء دوليين بخصوص سلامته وفعاليته، وفقاً لـ"رويترز".

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
06:26 PM

روسيا تطلق حملة لتحصين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا"

بعد اعتمادها لقاحًا مضادًا للفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم (الاثنين)، أن حملة تحصين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" في البلاد، ستبدأ في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.

وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحًا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر، وهي خطوة أثارت شكوك خبراء دوليين بخصوص سلامته وفعاليته، وفقاً لـ"رويترز".

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