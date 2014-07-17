"بنتن": الحج عبادة وليس مجالًا للتفرقة والتحريض

قال: إنها فرصة للترابط والتلاحم ووحدة المسلمين

نوّه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بالدعوة التي وجّهتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم، وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تُقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيُتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة؛ للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.

وأشار إلى أن الحج فرصة للترابط والتلاحم ووحدة المسلمين، وليس مكانًا للجدل السياسي والمذهبية والتفرقة والتحريض؛ مؤكدًا على المعاني السامية لهذه العبادة والركن الخامس من أركان الإسلام؛ مستشهدًا بقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.

وشدد وزير الحج والعمرة على الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، والتفرغ لأداء هذه الشعيرة العظيمة، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو الحج وسكينته.