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"الصحة" تمكِّن أكثر من ٥٠ حاجًّا من إكمال فريضة الحج بعد أن أسقطتهم "الجلطات" وأمراض "القلب"

أجرت لهم عمليات عاجلة ونقلتهم لمشعر عرفة عبر قافلة مجهَّزة

مكَّنت "الصحة"، ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، أكثر من 50 حاجًّا من جنسيات مختلفة من إكمال مناسك الحج، رغم تعرُّضهم لجلطات قلبية ومضاعفات لأمراض القلب بعد وصولهم للمشاعر المقدسة؛ إذ أجرت لهم عمليات عاجلة، تكللت بالنجاح، وبعد استقرار حالاتهم تم تصعيدهم لمشعر عرفة اليوم عبر قافلة طبية مجهزة لإكمال مناسك الحج.

وكانت قافلة خادم الحرمين الشريفين الطبية لعام 1440هـ التي شاركت فيها المدينة الطبية قد نقلت 62 حاجًّا من مختلف الجنسيات، من ضمنهم أكثر من 50 حالة من أمراض القلب؛ وذلك لتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق أمنياتهم في أداء الفريضة بصحبة فريق طبي وتمريضي متكامل.

وأعدت المدينة الطبية برنامجًا متكاملاً للقافلة منذ خروجهم، وخلال الفترة التي قضوها في مشعر عرفات؛ وذلك لمتابعتهم طبيًّا، والحرص على وجود الفريق الطبي المختص بكل مريض، وقياس علاماته الحيوية بشكل مستمر، مع تقديم وجبات غذائية، ومنشورات توعوية عن الحج خلال رحلتهم.

ونجحت المدينة في تنفيذ خطة تصعيد المرضى المنوَّمين ممن تسمح ظروفهم الصحية بأداء فريضة الحج. علمًا بأنه تم توفير إسعافات مساندة، ومركبة خاصة بالتموين الطبي والإعاشة، وورشة متنقلة، إلى جانب سيارات مجهزة بجميع الأجهزة الطبية.

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"الصحة" تمكِّن أكثر من ٥٠ حاجًّا من إكمال فريضة الحج بعد أن أسقطتهم "الجلطات" وأمراض "القلب"
سبق

مكَّنت "الصحة"، ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، أكثر من 50 حاجًّا من جنسيات مختلفة من إكمال مناسك الحج، رغم تعرُّضهم لجلطات قلبية ومضاعفات لأمراض القلب بعد وصولهم للمشاعر المقدسة؛ إذ أجرت لهم عمليات عاجلة، تكللت بالنجاح، وبعد استقرار حالاتهم تم تصعيدهم لمشعر عرفة اليوم عبر قافلة طبية مجهزة لإكمال مناسك الحج.

وكانت قافلة خادم الحرمين الشريفين الطبية لعام 1440هـ التي شاركت فيها المدينة الطبية قد نقلت 62 حاجًّا من مختلف الجنسيات، من ضمنهم أكثر من 50 حالة من أمراض القلب؛ وذلك لتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق أمنياتهم في أداء الفريضة بصحبة فريق طبي وتمريضي متكامل.

وأعدت المدينة الطبية برنامجًا متكاملاً للقافلة منذ خروجهم، وخلال الفترة التي قضوها في مشعر عرفات؛ وذلك لمتابعتهم طبيًّا، والحرص على وجود الفريق الطبي المختص بكل مريض، وقياس علاماته الحيوية بشكل مستمر، مع تقديم وجبات غذائية، ومنشورات توعوية عن الحج خلال رحلتهم.

ونجحت المدينة في تنفيذ خطة تصعيد المرضى المنوَّمين ممن تسمح ظروفهم الصحية بأداء فريضة الحج. علمًا بأنه تم توفير إسعافات مساندة، ومركبة خاصة بالتموين الطبي والإعاشة، وورشة متنقلة، إلى جانب سيارات مجهزة بجميع الأجهزة الطبية.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
11:12 PM

"الصحة" تمكِّن أكثر من ٥٠ حاجًّا من إكمال فريضة الحج بعد أن أسقطتهم "الجلطات" وأمراض "القلب"

أجرت لهم عمليات عاجلة ونقلتهم لمشعر عرفة عبر قافلة مجهَّزة

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عبدالله البرقاوي - بعثة المشاعر المقدّسة
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مكَّنت "الصحة"، ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، أكثر من 50 حاجًّا من جنسيات مختلفة من إكمال مناسك الحج، رغم تعرُّضهم لجلطات قلبية ومضاعفات لأمراض القلب بعد وصولهم للمشاعر المقدسة؛ إذ أجرت لهم عمليات عاجلة، تكللت بالنجاح، وبعد استقرار حالاتهم تم تصعيدهم لمشعر عرفة اليوم عبر قافلة طبية مجهزة لإكمال مناسك الحج.

وكانت قافلة خادم الحرمين الشريفين الطبية لعام 1440هـ التي شاركت فيها المدينة الطبية قد نقلت 62 حاجًّا من مختلف الجنسيات، من ضمنهم أكثر من 50 حالة من أمراض القلب؛ وذلك لتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق أمنياتهم في أداء الفريضة بصحبة فريق طبي وتمريضي متكامل.

وأعدت المدينة الطبية برنامجًا متكاملاً للقافلة منذ خروجهم، وخلال الفترة التي قضوها في مشعر عرفات؛ وذلك لمتابعتهم طبيًّا، والحرص على وجود الفريق الطبي المختص بكل مريض، وقياس علاماته الحيوية بشكل مستمر، مع تقديم وجبات غذائية، ومنشورات توعوية عن الحج خلال رحلتهم.

ونجحت المدينة في تنفيذ خطة تصعيد المرضى المنوَّمين ممن تسمح ظروفهم الصحية بأداء فريضة الحج. علمًا بأنه تم توفير إسعافات مساندة، ومركبة خاصة بالتموين الطبي والإعاشة، وورشة متنقلة، إلى جانب سيارات مجهزة بجميع الأجهزة الطبية.

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