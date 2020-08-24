"أمانة عسير" تدعو الأهالي إلى المشاركة في تسمية إحدى الحدائق العامة بأبها

لتعزيز العلاقة مع شرائح المجتمع من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية

دعت أمانة منطقة عسير، الجميع، إلى المشاركة في تسمية إحدى الحدائق العامة، التي تقع بالقرب من جسر الغنيم بمدينة أبها.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة بالأمانة ماجد الشهري؛ أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز العلاقة مع شرائح المجتمع من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، لافتاً إلى أن الأمانة تسعد بمشاركة الجميع في تحديد اسم الحديقة.

ولفت الشهري؛ إلى أن المشاركة ستكون من خلال إدخال اسم المشارك، ورقم الجوّال، وكتابة الاسم المقترح، وسبب التسمية عبر موقع الأمانة الإلكتروني:

https://eid.ars.gov.sa/garden/.