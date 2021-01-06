النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محكمة بريطانية ترفض الإفراج بكفالة عن مؤسس "ويكيليكس"

استمرار حجزه للمثول أمام "الاستئناف"

رفضت محكمة بريطانية في لندن طلب محامي مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، اليوم (الأربعاء) الإفراج عنه بكفالة إلى حين النظر في الطعن الذي تقدم به القضاء الأمريكي في قرار عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقالت القاضية فانيسا باريتسر خلال جلسة لمحكمة الصلح في وستمنستر: "أنا مقتنعة بأن هناك أسبابًا جوهرية للاعتقاد أن السيد أسانج لن يمثل أمام المحكمة للاستئناف إذا جرى الإفراج عنه اليوم؛ لذلك يجب أن يظل رهن الاحتجاز"، وفقاً لـ "رويترز".

وحكمت "بارايتسر" الاثنين الماضي برفض طلب الولايت المتحدة تسليمها "أسانج"، الذي يواجه 17 تهمة تجسس، وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر تصل عقوبتها القصوى إلى 175 عامًا في السجن.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
محكمة بريطانية ترفض الإفراج بكفالة عن مؤسس "ويكيليكس"
سبق

رفضت محكمة بريطانية في لندن طلب محامي مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، اليوم (الأربعاء) الإفراج عنه بكفالة إلى حين النظر في الطعن الذي تقدم به القضاء الأمريكي في قرار عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقالت القاضية فانيسا باريتسر خلال جلسة لمحكمة الصلح في وستمنستر: "أنا مقتنعة بأن هناك أسبابًا جوهرية للاعتقاد أن السيد أسانج لن يمثل أمام المحكمة للاستئناف إذا جرى الإفراج عنه اليوم؛ لذلك يجب أن يظل رهن الاحتجاز"، وفقاً لـ "رويترز".

وحكمت "بارايتسر" الاثنين الماضي برفض طلب الولايت المتحدة تسليمها "أسانج"، الذي يواجه 17 تهمة تجسس، وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر تصل عقوبتها القصوى إلى 175 عامًا في السجن.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
04:51 PM

محكمة بريطانية ترفض الإفراج بكفالة عن مؤسس "ويكيليكس"

استمرار حجزه للمثول أمام "الاستئناف"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
960

رفضت محكمة بريطانية في لندن طلب محامي مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، اليوم (الأربعاء) الإفراج عنه بكفالة إلى حين النظر في الطعن الذي تقدم به القضاء الأمريكي في قرار عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقالت القاضية فانيسا باريتسر خلال جلسة لمحكمة الصلح في وستمنستر: "أنا مقتنعة بأن هناك أسبابًا جوهرية للاعتقاد أن السيد أسانج لن يمثل أمام المحكمة للاستئناف إذا جرى الإفراج عنه اليوم؛ لذلك يجب أن يظل رهن الاحتجاز"، وفقاً لـ "رويترز".

وحكمت "بارايتسر" الاثنين الماضي برفض طلب الولايت المتحدة تسليمها "أسانج"، الذي يواجه 17 تهمة تجسس، وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر تصل عقوبتها القصوى إلى 175 عامًا في السجن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,167
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,907
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,500
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,644

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة