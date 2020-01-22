تدريب وورشة عمل عن الجديد في "جراحات التجميل" بمستشفى شرق جدة

أجريت محاضرة تعريفية للماتريديرم ودواعي استعماله وأجريت جراحة استُخدم فيها

نظم مستشفى شرق جدة، ممثلاً في وحدة جراحة التجميل، وبالتعاون مع شركة عبر العربية الطبية، يوم تدريب وورشة عمل بعنوان "الماتريديرم واستخدامه في الجراحات التعويضية والتجميلية".

وأوضح الدكتور وليد الزين جراح التجميل بالمستشفى، أن الهدف من ذلك اللقاء العلمي هو استعراض أحدث المواد الطبية المستخدمة في الجراحات التعويضية للندبات والالتصاقات، أو الجروح الناتجة عن إصابات أو تقرحات، أو بعد استئصال الأورام.

شارك في الورشة كل من: الاستشاري الزائر الدكتور ماركوس أولباور رئيس قسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى مورناو للحوادث بجنوب ألمانيا، والاستشارية بجراحة التجميل بمستشفى شرق جدة الدكتورة ازدهار فلاتة.

وأجريت محاضرة طبية تعريفية لذلك المنتج الطبي ودواعي استعماله وصور لنتائج تجربته، وتبعها إجراء عملية جراحية تم استعمال الماتريديرم فيها.

حضر اللقاء مختلف التخصصات الجراحية من استشاريين وأخصائيين ومقيمين وأطباء امتياز وتمريض. ويعد اللقاء امتداد للأنشطة التعليمية والتدريبية التي ينظمها قسم الجراحة بالمستشفى.