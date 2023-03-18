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"الأرصاد" تُنبّه: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

الدفاع المدني دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وتساقط للبرد، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 6 مساءً.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الباحة أمطار متوسطة إلى غزيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تُنبّه: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وتساقط للبرد، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 6 مساءً.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:18 AM

"الأرصاد" تُنبّه: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

الدفاع المدني دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وتساقط للبرد، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 6 مساءً.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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