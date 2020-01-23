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الأهلي يواجه الرائد بشعار "فض الشراكة".. وضمك يبحث عن طوق النجاة أمام الفتح

في افتتاح الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تُفتتح مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتَين، ظروفهما متشابهة، تجمع الأولى الفتح مع ضمك، والثانية الرائد بنظيره الأهلي.

في الأحساء، وعلى أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يستضيف الفتح عند الـ 5:55 نظيره ضمك. ويحتل أصحاب الأرض المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل ضمك المركز السادس عشر (الأخير) بـ 8 نقاط فقط. ويعد اللقاء منعطفًا مهمًّا بالنسبة للطرفين من أجل تحسين المركز في سلَّم الترتيب مع نهاية مباريات الدور الأول.

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الرائد عند الساعة الـ8:10 مساء.

وشعار لقاء الرائد والأهلي هو مفترق طرق، وفض شراكة؛ إذ يأتي الضيوف في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وبالرصيد النقطي ذاته يأتي الرائد في المركز الرابع؛ لذا من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا من جانب الطرفين من أجل خطف النقاط الثلاث، والاقتراب أكثر من الصدارة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأهلي الرائد الفتح ضمك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يواجه الرائد بشعار "فض الشراكة".. وضمك يبحث عن طوق النجاة أمام الفتح
سبق

تُفتتح مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتَين، ظروفهما متشابهة، تجمع الأولى الفتح مع ضمك، والثانية الرائد بنظيره الأهلي.

في الأحساء، وعلى أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يستضيف الفتح عند الـ 5:55 نظيره ضمك. ويحتل أصحاب الأرض المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل ضمك المركز السادس عشر (الأخير) بـ 8 نقاط فقط. ويعد اللقاء منعطفًا مهمًّا بالنسبة للطرفين من أجل تحسين المركز في سلَّم الترتيب مع نهاية مباريات الدور الأول.

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الرائد عند الساعة الـ8:10 مساء.

وشعار لقاء الرائد والأهلي هو مفترق طرق، وفض شراكة؛ إذ يأتي الضيوف في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وبالرصيد النقطي ذاته يأتي الرائد في المركز الرابع؛ لذا من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا من جانب الطرفين من أجل خطف النقاط الثلاث، والاقتراب أكثر من الصدارة.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:54 AM

الأهلي يواجه الرائد بشعار "فض الشراكة".. وضمك يبحث عن طوق النجاة أمام الفتح

في افتتاح الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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أحمد سرور - الرياض
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تُفتتح مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتَين، ظروفهما متشابهة، تجمع الأولى الفتح مع ضمك، والثانية الرائد بنظيره الأهلي.

في الأحساء، وعلى أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يستضيف الفتح عند الـ 5:55 نظيره ضمك. ويحتل أصحاب الأرض المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل ضمك المركز السادس عشر (الأخير) بـ 8 نقاط فقط. ويعد اللقاء منعطفًا مهمًّا بالنسبة للطرفين من أجل تحسين المركز في سلَّم الترتيب مع نهاية مباريات الدور الأول.

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الرائد عند الساعة الـ8:10 مساء.

وشعار لقاء الرائد والأهلي هو مفترق طرق، وفض شراكة؛ إذ يأتي الضيوف في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وبالرصيد النقطي ذاته يأتي الرائد في المركز الرابع؛ لذا من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا من جانب الطرفين من أجل خطف النقاط الثلاث، والاقتراب أكثر من الصدارة.

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