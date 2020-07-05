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كما لم ترها من قبل.. "الريث وسحرها" في رحلة مواطن بمركبته البسيطة!

"طبيعة بكر" تشكل جبالًا تكسوها الغابات والنباتات العطرية النادرة والسهول

وثّق مواطن من منطقة "جازان" بالصور، جمال محافظة الريث وطبيعتها البكر الخلابة، التي تجعل منها مقصدًا للكثير من السياح من داخل وخارج المنطقة؛ وذلك خلال رحلاته التي قام بها على متن مركبته البسيطة موديل 84.

وقال راعي بن يحيى النجادي الريثي: إنه يهدف من خلال رحلاته إلى تعريف الناس بالمقومات السياحة في محافظة الريث على وجه الخصوص وجازان على وجه العموم، موضحًا أن المنطقة تمتلك مخزونًا جغرافيًّا متنوعًا ما بين الجبال التي تكسوها الغابات والنباتات العطرية النادرة والسهول؛ مما يجعلها من أهم المناطق السياحة في المملكة.

ولفت إلى أن جازان لديها أجمل الشواطئ أيضًا والجزر؛ مشيرًا إلى أنه يطمح للقيام برحلة على متن مركبته، التي تجاوز عمرها الـ30 عامًا على مستوى الخليج للتعريف بمقومات السياحية بالمنطقة.

ومحافظة الريث عبارة عن جبال تكسوها الخضرة والجمال ويعانق الضباب بعضها مثل جبال القهر، وتحتوي على العديد من المناظر الخلابة؛ حيث أصبحت مَعلمًا سياحيًّا خاصة وادي لجب الذي يتميز بالخضرة وجريان المياه فيه على طول السنة وجبال القهر ووادي وعال والسادة وجبل رداع وغيرها من المناطق الجميلة في محافظة الريث.

ومن أبرز المواقع في الريث، رخية وهي المركز النابض للمحافظة، وفيها السوق الشعبي يوم الخميس من كل أسبوع، وقرية الرأس، ومركز مقزع، وجبل القهر "الرهوة"، ومركز عمود اتران السادة وطفشة، وملاطس وغيرها.

جازان محافظة الريث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كما لم ترها من قبل.. "الريث وسحرها" في رحلة مواطن بمركبته البسيطة!
سبق

وثّق مواطن من منطقة "جازان" بالصور، جمال محافظة الريث وطبيعتها البكر الخلابة، التي تجعل منها مقصدًا للكثير من السياح من داخل وخارج المنطقة؛ وذلك خلال رحلاته التي قام بها على متن مركبته البسيطة موديل 84.

وقال راعي بن يحيى النجادي الريثي: إنه يهدف من خلال رحلاته إلى تعريف الناس بالمقومات السياحة في محافظة الريث على وجه الخصوص وجازان على وجه العموم، موضحًا أن المنطقة تمتلك مخزونًا جغرافيًّا متنوعًا ما بين الجبال التي تكسوها الغابات والنباتات العطرية النادرة والسهول؛ مما يجعلها من أهم المناطق السياحة في المملكة.

ولفت إلى أن جازان لديها أجمل الشواطئ أيضًا والجزر؛ مشيرًا إلى أنه يطمح للقيام برحلة على متن مركبته، التي تجاوز عمرها الـ30 عامًا على مستوى الخليج للتعريف بمقومات السياحية بالمنطقة.

ومحافظة الريث عبارة عن جبال تكسوها الخضرة والجمال ويعانق الضباب بعضها مثل جبال القهر، وتحتوي على العديد من المناظر الخلابة؛ حيث أصبحت مَعلمًا سياحيًّا خاصة وادي لجب الذي يتميز بالخضرة وجريان المياه فيه على طول السنة وجبال القهر ووادي وعال والسادة وجبل رداع وغيرها من المناطق الجميلة في محافظة الريث.

ومن أبرز المواقع في الريث، رخية وهي المركز النابض للمحافظة، وفيها السوق الشعبي يوم الخميس من كل أسبوع، وقرية الرأس، ومركز مقزع، وجبل القهر "الرهوة"، ومركز عمود اتران السادة وطفشة، وملاطس وغيرها.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
11:57 AM
اخر تعديل
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
01:07 PM

كما لم ترها من قبل.. "الريث وسحرها" في رحلة مواطن بمركبته البسيطة!

"طبيعة بكر" تشكل جبالًا تكسوها الغابات والنباتات العطرية النادرة والسهول

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قاسم الخبراني - جازان
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وثّق مواطن من منطقة "جازان" بالصور، جمال محافظة الريث وطبيعتها البكر الخلابة، التي تجعل منها مقصدًا للكثير من السياح من داخل وخارج المنطقة؛ وذلك خلال رحلاته التي قام بها على متن مركبته البسيطة موديل 84.

وقال راعي بن يحيى النجادي الريثي: إنه يهدف من خلال رحلاته إلى تعريف الناس بالمقومات السياحة في محافظة الريث على وجه الخصوص وجازان على وجه العموم، موضحًا أن المنطقة تمتلك مخزونًا جغرافيًّا متنوعًا ما بين الجبال التي تكسوها الغابات والنباتات العطرية النادرة والسهول؛ مما يجعلها من أهم المناطق السياحة في المملكة.

ولفت إلى أن جازان لديها أجمل الشواطئ أيضًا والجزر؛ مشيرًا إلى أنه يطمح للقيام برحلة على متن مركبته، التي تجاوز عمرها الـ30 عامًا على مستوى الخليج للتعريف بمقومات السياحية بالمنطقة.

ومحافظة الريث عبارة عن جبال تكسوها الخضرة والجمال ويعانق الضباب بعضها مثل جبال القهر، وتحتوي على العديد من المناظر الخلابة؛ حيث أصبحت مَعلمًا سياحيًّا خاصة وادي لجب الذي يتميز بالخضرة وجريان المياه فيه على طول السنة وجبال القهر ووادي وعال والسادة وجبل رداع وغيرها من المناطق الجميلة في محافظة الريث.

ومن أبرز المواقع في الريث، رخية وهي المركز النابض للمحافظة، وفيها السوق الشعبي يوم الخميس من كل أسبوع، وقرية الرأس، ومركز مقزع، وجبل القهر "الرهوة"، ومركز عمود اتران السادة وطفشة، وملاطس وغيرها.

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