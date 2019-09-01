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ابتسام الشهري: هذا أول شعور داهمني بعد اختياري متحدثة للتعليم

قالت: هذا العام مميز لأن استعدادات الوزارة لبداية جادة كانت مبكرة

هنّأت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، جميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، بانطلاقة العام الدراسي اليوم الأحد؛ متمنية لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء ومكللًا بالنجاح والتميز والتوفيق.

ونوهت "الشهري" خلال حديثها لبرنامج "mbc في أسبوع" أمس، بأن استعدادات الوزارة لبداية جادة لهذا العام كانت مبكرة وبدأت من الفصل الدراسي الأول العام الماضي بتشكيل لجان للتحقق من الجدية والانضباط من اليوم الأول للدراسة.

ولفتت بأن وصول جميع الكتب الدراسية إلى جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، والتحقق من وصول جميع الميزانيات التشغيلية لكل المدارس، من أهم ما يميز انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وأشارت متحدثة التعليم: أن من أهم مشاريع الوزارة لهذا العام، تدشين مشروع مدارس الطفولة المبكرة (رياض الأطفال والصفوف الأولية)، وإسناد تدريس الصفوف الأولية -بنين- للمعلمات في أكثر من 1460 مدرسة؛ لافتتة إلى أنه سيتم استيعاب أكثر 82 ألف طالب وطالبة في مرحلة رياض الأطفال، واستيعاب أكثر من 80 ألف طالب وطالبة في مرحلة الصفوف الأولية.

وأوضحت أن الوزارة -من أجل ضمان بداية جادة للعام الدراسي- قامت بتعيين أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة، ونظمت التدريب الصيفي المهني لأكثر من 160 ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف.

وكشفت المتحدثة "الشهري" اللحظات الأولى لاستقبالها خبر تكليفها متحدثًا باسم وزارة التعليم: "حجم المسؤولية الكبيرة أول شعور داهمني لحظة ما أبلغني وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بأنني سأتعاون معهم في المجال الإعلامي؛ وذلك لكوني أول امرأة في هذا المنصب، كما أن وزارة التعليم تستهدف وتضم أكثر شرائح المجتمع، كما أنني معلمة سابقة، ضاعف من حجم المسؤولية والرسالة؛ لكن أكون عند حسن ظن الجميع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابتسام الشهري: هذا أول شعور داهمني بعد اختياري متحدثة للتعليم
سبق

هنّأت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، جميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، بانطلاقة العام الدراسي اليوم الأحد؛ متمنية لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء ومكللًا بالنجاح والتميز والتوفيق.

ونوهت "الشهري" خلال حديثها لبرنامج "mbc في أسبوع" أمس، بأن استعدادات الوزارة لبداية جادة لهذا العام كانت مبكرة وبدأت من الفصل الدراسي الأول العام الماضي بتشكيل لجان للتحقق من الجدية والانضباط من اليوم الأول للدراسة.

ولفتت بأن وصول جميع الكتب الدراسية إلى جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، والتحقق من وصول جميع الميزانيات التشغيلية لكل المدارس، من أهم ما يميز انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وأشارت متحدثة التعليم: أن من أهم مشاريع الوزارة لهذا العام، تدشين مشروع مدارس الطفولة المبكرة (رياض الأطفال والصفوف الأولية)، وإسناد تدريس الصفوف الأولية -بنين- للمعلمات في أكثر من 1460 مدرسة؛ لافتتة إلى أنه سيتم استيعاب أكثر 82 ألف طالب وطالبة في مرحلة رياض الأطفال، واستيعاب أكثر من 80 ألف طالب وطالبة في مرحلة الصفوف الأولية.

وأوضحت أن الوزارة -من أجل ضمان بداية جادة للعام الدراسي- قامت بتعيين أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة، ونظمت التدريب الصيفي المهني لأكثر من 160 ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف.

وكشفت المتحدثة "الشهري" اللحظات الأولى لاستقبالها خبر تكليفها متحدثًا باسم وزارة التعليم: "حجم المسؤولية الكبيرة أول شعور داهمني لحظة ما أبلغني وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بأنني سأتعاون معهم في المجال الإعلامي؛ وذلك لكوني أول امرأة في هذا المنصب، كما أن وزارة التعليم تستهدف وتضم أكثر شرائح المجتمع، كما أنني معلمة سابقة، ضاعف من حجم المسؤولية والرسالة؛ لكن أكون عند حسن ظن الجميع".

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
03:25 PM

ابتسام الشهري: هذا أول شعور داهمني بعد اختياري متحدثة للتعليم

قالت: هذا العام مميز لأن استعدادات الوزارة لبداية جادة كانت مبكرة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,833

هنّأت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، جميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، بانطلاقة العام الدراسي اليوم الأحد؛ متمنية لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء ومكللًا بالنجاح والتميز والتوفيق.

ونوهت "الشهري" خلال حديثها لبرنامج "mbc في أسبوع" أمس، بأن استعدادات الوزارة لبداية جادة لهذا العام كانت مبكرة وبدأت من الفصل الدراسي الأول العام الماضي بتشكيل لجان للتحقق من الجدية والانضباط من اليوم الأول للدراسة.

ولفتت بأن وصول جميع الكتب الدراسية إلى جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، والتحقق من وصول جميع الميزانيات التشغيلية لكل المدارس، من أهم ما يميز انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وأشارت متحدثة التعليم: أن من أهم مشاريع الوزارة لهذا العام، تدشين مشروع مدارس الطفولة المبكرة (رياض الأطفال والصفوف الأولية)، وإسناد تدريس الصفوف الأولية -بنين- للمعلمات في أكثر من 1460 مدرسة؛ لافتتة إلى أنه سيتم استيعاب أكثر 82 ألف طالب وطالبة في مرحلة رياض الأطفال، واستيعاب أكثر من 80 ألف طالب وطالبة في مرحلة الصفوف الأولية.

وأوضحت أن الوزارة -من أجل ضمان بداية جادة للعام الدراسي- قامت بتعيين أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة، ونظمت التدريب الصيفي المهني لأكثر من 160 ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف.

وكشفت المتحدثة "الشهري" اللحظات الأولى لاستقبالها خبر تكليفها متحدثًا باسم وزارة التعليم: "حجم المسؤولية الكبيرة أول شعور داهمني لحظة ما أبلغني وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بأنني سأتعاون معهم في المجال الإعلامي؛ وذلك لكوني أول امرأة في هذا المنصب، كما أن وزارة التعليم تستهدف وتضم أكثر شرائح المجتمع، كما أنني معلمة سابقة، ضاعف من حجم المسؤولية والرسالة؛ لكن أكون عند حسن ظن الجميع".

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