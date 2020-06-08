النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أسبوع من إصابته.. رئيس وزراء أرمينيا يعلن تعافيه من كورونا

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أنه تعافى هو وأسرته من مرض كوفيد-19، وذلك بعد أسبوع من الكشف عن نتائج الفحوص التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.
وكتب باشينيان عبر "فيسبوك": "حصلنا للتو على نتائج الاختبارات الجديدة لعائلتنا. النتائج سلبية بالنسبة لنا جميعًا. كلنا بصحة جيدة حاليًا ولدينا مناعة"، مضيفًا أنه عاد للعمل كليًا.
وفي 1 يونيو أعلن باشينيان إصابته وأفراد عائلته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد أسبوع من إصابته.. رئيس وزراء أرمينيا يعلن تعافيه من كورونا
سبق

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أنه تعافى هو وأسرته من مرض كوفيد-19، وذلك بعد أسبوع من الكشف عن نتائج الفحوص التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.
وكتب باشينيان عبر "فيسبوك": "حصلنا للتو على نتائج الاختبارات الجديدة لعائلتنا. النتائج سلبية بالنسبة لنا جميعًا. كلنا بصحة جيدة حاليًا ولدينا مناعة"، مضيفًا أنه عاد للعمل كليًا.
وفي 1 يونيو أعلن باشينيان إصابته وأفراد عائلته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
04:35 PM

بعد أسبوع من إصابته.. رئيس وزراء أرمينيا يعلن تعافيه من كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,195

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أنه تعافى هو وأسرته من مرض كوفيد-19، وذلك بعد أسبوع من الكشف عن نتائج الفحوص التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.
وكتب باشينيان عبر "فيسبوك": "حصلنا للتو على نتائج الاختبارات الجديدة لعائلتنا. النتائج سلبية بالنسبة لنا جميعًا. كلنا بصحة جيدة حاليًا ولدينا مناعة"، مضيفًا أنه عاد للعمل كليًا.
وفي 1 يونيو أعلن باشينيان إصابته وأفراد عائلته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,933
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,435
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,399
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,010

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة