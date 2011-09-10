افتتح المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، اليوم، معرضًا للخط العربي للفنان التشكيلي السعودي عثمان محمد الخزيم. جاء ذلك في إطار أعمال الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان، بمشاركة مدير مكتب اليونيسكو في جنيف الذي أكد أن المعرض يهدف للإسهام في السلام والأمن عبر الثقافة والفنون. وأوضح "الواصل" أن بعثة المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة نظمت هذا المعرض الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، رغبة منها في تعزيز السلام عبر الفن والإبداع. وأشار إلى أن الفن بأشكاله المختلفة وسيلة مهمة للتواصل ونقل المعارف ومد الجسور بين الشعوب والأمم. ويعدّ هذا المعرض الأول الذي يقدم فيه فنان تشكيلي سعودي عمله في الأمم المتحدة في جنيف، ويعكس مستوى الحضور الواسع والتفاعل أن هذا المعرض خطوة مهمة للتواصل مع الشعوب في مكان مهم كالأمم المتحدة.

مندوب المملكة في جنيف يفتتح معرضًا لفنان سعودي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-10 افتتح المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، اليوم، معرضًا للخط العربي للفنان التشكيلي السعودي عثمان محمد الخزيم.



جاء ذلك في إطار أعمال الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان، بمشاركة مدير مكتب اليونيسكو في جنيف الذي أكد أن المعرض يهدف للإسهام في السلام والأمن عبر الثقافة والفنون.



وأوضح "الواصل" أن بعثة المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة نظمت هذا المعرض الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، رغبة منها في تعزيز السلام عبر الفن والإبداع.



وأشار إلى أن الفن بأشكاله المختلفة وسيلة مهمة للتواصل ونقل المعارف ومد الجسور بين الشعوب والأمم.



ويعدّ هذا المعرض الأول الذي يقدم فيه فنان تشكيلي سعودي عمله في الأمم المتحدة في جنيف، ويعكس مستوى الحضور الواسع والتفاعل أن هذا المعرض خطوة مهمة للتواصل مع الشعوب في مكان مهم كالأمم المتحدة.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 03:49 PM

مندوب المملكة في جنيف يفتتح معرضًا لفنان سعودي في إطار أعمال الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان





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افتتح المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، اليوم، معرضًا للخط العربي للفنان التشكيلي السعودي عثمان محمد الخزيم.



جاء ذلك في إطار أعمال الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان، بمشاركة مدير مكتب اليونيسكو في جنيف الذي أكد أن المعرض يهدف للإسهام في السلام والأمن عبر الثقافة والفنون.



وأوضح "الواصل" أن بعثة المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة نظمت هذا المعرض الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، رغبة منها في تعزيز السلام عبر الفن والإبداع.



وأشار إلى أن الفن بأشكاله المختلفة وسيلة مهمة للتواصل ونقل المعارف ومد الجسور بين الشعوب والأمم.



ويعدّ هذا المعرض الأول الذي يقدم فيه فنان تشكيلي سعودي عمله في الأمم المتحدة في جنيف، ويعكس مستوى الحضور الواسع والتفاعل أن هذا المعرض خطوة مهمة للتواصل مع الشعوب في مكان مهم كالأمم المتحدة.