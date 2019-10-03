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وزير الحرس يعتمد معايير مفاضلة الترقيات

بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

اعتمد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الخميس، معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون، والمراتب العليا (11، 12، 13) بالوزارة، وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": الأمير #عبدالله_بن_بندر وزير الحرس الوطني، يعتمد معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون، والمراتب العليا (11، 12، 13) بالوزارة، وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأشارت عبر إنفوجرافيك نشرته إلى أنه اشتملت على معيار الترقية للمراتب العاشرة وما دون على معايير تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، ومعيار برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح.

أما المراتب العليا (11، 12، 13) فقد تم اختيار معيار تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، ومعيار المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح على أن يكون العنصر المرجح لجميع المراتب هو نتائج المقابلة الشخصية.

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وزير الحرس يعتمد معايير مفاضلة الترقيات
سبق

اعتمد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الخميس، معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون، والمراتب العليا (11، 12، 13) بالوزارة، وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": الأمير #عبدالله_بن_بندر وزير الحرس الوطني، يعتمد معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون، والمراتب العليا (11، 12، 13) بالوزارة، وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأشارت عبر إنفوجرافيك نشرته إلى أنه اشتملت على معيار الترقية للمراتب العاشرة وما دون على معايير تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، ومعيار برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح.

أما المراتب العليا (11، 12، 13) فقد تم اختيار معيار تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، ومعيار المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح على أن يكون العنصر المرجح لجميع المراتب هو نتائج المقابلة الشخصية.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
03:29 PM

وزير الحرس يعتمد معايير مفاضلة الترقيات

بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الخميس، معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون، والمراتب العليا (11، 12، 13) بالوزارة، وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": الأمير #عبدالله_بن_بندر وزير الحرس الوطني، يعتمد معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون، والمراتب العليا (11، 12، 13) بالوزارة، وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأشارت عبر إنفوجرافيك نشرته إلى أنه اشتملت على معيار الترقية للمراتب العاشرة وما دون على معايير تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، ومعيار برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح.

أما المراتب العليا (11، 12، 13) فقد تم اختيار معيار تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، ومعيار المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح على أن يكون العنصر المرجح لجميع المراتب هو نتائج المقابلة الشخصية.

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