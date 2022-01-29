النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 24 ساعة.. السودان يسجل 110 إصابات جديدة بكورونا و11 وفاة

سجلت السودان خلال الـ 24ساعة الماضية 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و11حالة وفاة وتعافي 35 حالة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة فى السودان إلى 57472 وحالات التعافي 45705، أما حالات الوفيات فقد بلغت 3715 .

السودان وزارة الصحة فيرس كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال 24 ساعة.. السودان يسجل 110 إصابات جديدة بكورونا و11 وفاة
سبق

سجلت السودان خلال الـ 24ساعة الماضية 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و11حالة وفاة وتعافي 35 حالة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة فى السودان إلى 57472 وحالات التعافي 45705، أما حالات الوفيات فقد بلغت 3715 .

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
05:55 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:29 PM

خلال 24 ساعة.. السودان يسجل 110 إصابات جديدة بكورونا و11 وفاة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
321

سجلت السودان خلال الـ 24ساعة الماضية 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و11حالة وفاة وتعافي 35 حالة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة فى السودان إلى 57472 وحالات التعافي 45705، أما حالات الوفيات فقد بلغت 3715 .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,013
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,781
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,936
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,778

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة