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يقضي بانسحاب أمريكا من أفغانستان.. اتفاق سلام محتمل بين واشنطن و"طالبان"

توقيعه مشروط بتخفيض الحركة للعنف

نقلت "رويترز" عن مصدرين في الحكومة الأفغانية ودبلوماسي غربي، اليوم (الأربعاء)، أن من الممكن توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في فبراير (شباط)؛ إذا قلصت الحركة الهجمات بوضوح، وأن الاتفاق يمكن أن يفضي إلى سحب قوات أمريكية من أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة سهيل شاهين، أنه جرى إحراز تقدم، لكنه رفض توضيح المزيد من التفاصيل.

من جهته، بين مسؤول أفغاني أن الولايات المتحدة وافقت من حيث المبدأ على إبرام اتفاق، لكنها لن توقعه حتى تظهر "طالبان" أنها خفضت العنف.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن اتفاقاً قد يبرم هذا الشهر.

ومن جانبه، أفاد دبلوماسي غربي في كابول بأن المفاوضين الأمريكيين يعملون على خطة تقضي بموافقة "طالبان" على خفض العنف لعشرة أيام على الأقل دون أي انتهاك كبير.

وأشار المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه بعد تلك الأيام العشرة يمكن للجانبين إجراء محادثات وترتيب خطط لحوار بين الأفغان.

وجاء الإطار الزمني الذي حددته المصادر بعد يوم من قول الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن هناك انفراجة محتملة في المحادثات بين أمريكا وطالبان في قطر.

أفغانستان أمريكا

الرئيسية/ أخبار العالم

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يقضي بانسحاب أمريكا من أفغانستان.. اتفاق سلام محتمل بين واشنطن و"طالبان"
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدرين في الحكومة الأفغانية ودبلوماسي غربي، اليوم (الأربعاء)، أن من الممكن توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في فبراير (شباط)؛ إذا قلصت الحركة الهجمات بوضوح، وأن الاتفاق يمكن أن يفضي إلى سحب قوات أمريكية من أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة سهيل شاهين، أنه جرى إحراز تقدم، لكنه رفض توضيح المزيد من التفاصيل.

من جهته، بين مسؤول أفغاني أن الولايات المتحدة وافقت من حيث المبدأ على إبرام اتفاق، لكنها لن توقعه حتى تظهر "طالبان" أنها خفضت العنف.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن اتفاقاً قد يبرم هذا الشهر.

ومن جانبه، أفاد دبلوماسي غربي في كابول بأن المفاوضين الأمريكيين يعملون على خطة تقضي بموافقة "طالبان" على خفض العنف لعشرة أيام على الأقل دون أي انتهاك كبير.

وأشار المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه بعد تلك الأيام العشرة يمكن للجانبين إجراء محادثات وترتيب خطط لحوار بين الأفغان.

وجاء الإطار الزمني الذي حددته المصادر بعد يوم من قول الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن هناك انفراجة محتملة في المحادثات بين أمريكا وطالبان في قطر.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
07:26 PM

يقضي بانسحاب أمريكا من أفغانستان.. اتفاق سلام محتمل بين واشنطن و"طالبان"

توقيعه مشروط بتخفيض الحركة للعنف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدرين في الحكومة الأفغانية ودبلوماسي غربي، اليوم (الأربعاء)، أن من الممكن توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في فبراير (شباط)؛ إذا قلصت الحركة الهجمات بوضوح، وأن الاتفاق يمكن أن يفضي إلى سحب قوات أمريكية من أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة سهيل شاهين، أنه جرى إحراز تقدم، لكنه رفض توضيح المزيد من التفاصيل.

من جهته، بين مسؤول أفغاني أن الولايات المتحدة وافقت من حيث المبدأ على إبرام اتفاق، لكنها لن توقعه حتى تظهر "طالبان" أنها خفضت العنف.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن اتفاقاً قد يبرم هذا الشهر.

ومن جانبه، أفاد دبلوماسي غربي في كابول بأن المفاوضين الأمريكيين يعملون على خطة تقضي بموافقة "طالبان" على خفض العنف لعشرة أيام على الأقل دون أي انتهاك كبير.

وأشار المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه بعد تلك الأيام العشرة يمكن للجانبين إجراء محادثات وترتيب خطط لحوار بين الأفغان.

وجاء الإطار الزمني الذي حددته المصادر بعد يوم من قول الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن هناك انفراجة محتملة في المحادثات بين أمريكا وطالبان في قطر.

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