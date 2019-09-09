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غرفة جدة تكشف تفاصيل المؤتمر 18 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب

كشفت غرفة جدة، تفاصيل فعاليات المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، تحت شعار "الاستثمار في الثروة الصناعية الرابعة.. الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي"، والدورة الثالثة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار وتستضيفها مملكة البحرين، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقدته الغرفة، الاثنين، بحضور نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلف بن هوصان العتيبي، وفايز بن عبدالله الحربي، والنائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، محمد عبدالجبار الكوهجي، وعضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، باسم محمد الساعي، ونائب الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، الدكتور عبدالله بدرالسادة، وعدد من ممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، خلف بن هوصان العتيبي، في كلمة استهل بها افتتاح اللقاء الإعلامي، إن احتضان الغرفة للقاء الخاص بالمؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، يجسد روح التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث يمثّل هذا المؤتمر تجمّعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال.

وأضاف أن محاور وأهداف المؤتمر العربي لأصحاب الأعمال والمستثمرين، ترتقي بالاستثمارات العربية بشكل عام والاستثمار في الثورة الصناعية بشكل خاص، معتبراً أن هذا التجمع يعتبر منبراً أساسياً يجمع جميع الجهات العربية المعنية بالاستثمار من كبار المسؤولين والرسميين، ومن الهيئات المعنية بالاستثمار وترويجه، ومن رواد الأعمال والشركات العربية المعنية بمختلف قطاعات الاستثمار الرقمي.

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غرفة جدة تكشف تفاصيل المؤتمر 18 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب
سبق

كشفت غرفة جدة، تفاصيل فعاليات المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، تحت شعار "الاستثمار في الثروة الصناعية الرابعة.. الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي"، والدورة الثالثة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار وتستضيفها مملكة البحرين، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقدته الغرفة، الاثنين، بحضور نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلف بن هوصان العتيبي، وفايز بن عبدالله الحربي، والنائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، محمد عبدالجبار الكوهجي، وعضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، باسم محمد الساعي، ونائب الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، الدكتور عبدالله بدرالسادة، وعدد من ممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، خلف بن هوصان العتيبي، في كلمة استهل بها افتتاح اللقاء الإعلامي، إن احتضان الغرفة للقاء الخاص بالمؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، يجسد روح التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث يمثّل هذا المؤتمر تجمّعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال.

وأضاف أن محاور وأهداف المؤتمر العربي لأصحاب الأعمال والمستثمرين، ترتقي بالاستثمارات العربية بشكل عام والاستثمار في الثورة الصناعية بشكل خاص، معتبراً أن هذا التجمع يعتبر منبراً أساسياً يجمع جميع الجهات العربية المعنية بالاستثمار من كبار المسؤولين والرسميين، ومن الهيئات المعنية بالاستثمار وترويجه، ومن رواد الأعمال والشركات العربية المعنية بمختلف قطاعات الاستثمار الرقمي.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
03:46 PM

غرفة جدة تكشف تفاصيل المؤتمر 18 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت غرفة جدة، تفاصيل فعاليات المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، تحت شعار "الاستثمار في الثروة الصناعية الرابعة.. الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي"، والدورة الثالثة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار وتستضيفها مملكة البحرين، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقدته الغرفة، الاثنين، بحضور نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلف بن هوصان العتيبي، وفايز بن عبدالله الحربي، والنائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، محمد عبدالجبار الكوهجي، وعضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، باسم محمد الساعي، ونائب الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، الدكتور عبدالله بدرالسادة، وعدد من ممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، خلف بن هوصان العتيبي، في كلمة استهل بها افتتاح اللقاء الإعلامي، إن احتضان الغرفة للقاء الخاص بالمؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، يجسد روح التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث يمثّل هذا المؤتمر تجمّعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال.

وأضاف أن محاور وأهداف المؤتمر العربي لأصحاب الأعمال والمستثمرين، ترتقي بالاستثمارات العربية بشكل عام والاستثمار في الثورة الصناعية بشكل خاص، معتبراً أن هذا التجمع يعتبر منبراً أساسياً يجمع جميع الجهات العربية المعنية بالاستثمار من كبار المسؤولين والرسميين، ومن الهيئات المعنية بالاستثمار وترويجه، ومن رواد الأعمال والشركات العربية المعنية بمختلف قطاعات الاستثمار الرقمي.

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