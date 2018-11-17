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اختتام منافسات بطولة المملكة للتايكوندو المفتوحة للبومسي "للناشئين"

اختتمت على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة منافسات بطولة المملكة للتايكوندو المفتوحة للبومسي "للناشئين والشباب والأولى" وبطولة المملكة المفتوحة للهيئات للدرجة الأولى بمشاركة 17 فريقاً، وحقق بطولة البومسي نادي الهدى وحل الترجي وصيفاً، فيما جاء مركز فنون آسيا ثالثاً وكميت رابعاً، وحصل لاعب فنون آسيا معاذ الحسن على جائزة أفضل لاعب في البومسي وفريق عكاظ على أفضل فريق.

وفي منافسات القتال "الكاروقي" جاء مركز فنون آسيا بالمركز الأول ومنتخب الحرس الوطني ثانياً ومركز اللياقة المحترفة ثالثاً ومنتخب قوات الطوارئ الخاصة رابعاً، بالإضافة إلى جائزة الفريق المثالي، ونال لاعب فنون آسيا خالد علي جائزة أفضل لاعب في الكاروقي.

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اختتام منافسات بطولة المملكة للتايكوندو المفتوحة للبومسي "للناشئين"
سبق

اختتمت على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة منافسات بطولة المملكة للتايكوندو المفتوحة للبومسي "للناشئين والشباب والأولى" وبطولة المملكة المفتوحة للهيئات للدرجة الأولى بمشاركة 17 فريقاً، وحقق بطولة البومسي نادي الهدى وحل الترجي وصيفاً، فيما جاء مركز فنون آسيا ثالثاً وكميت رابعاً، وحصل لاعب فنون آسيا معاذ الحسن على جائزة أفضل لاعب في البومسي وفريق عكاظ على أفضل فريق.

وفي منافسات القتال "الكاروقي" جاء مركز فنون آسيا بالمركز الأول ومنتخب الحرس الوطني ثانياً ومركز اللياقة المحترفة ثالثاً ومنتخب قوات الطوارئ الخاصة رابعاً، بالإضافة إلى جائزة الفريق المثالي، ونال لاعب فنون آسيا خالد علي جائزة أفضل لاعب في الكاروقي.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
03:13 PM

اختتام منافسات بطولة المملكة للتايكوندو المفتوحة للبومسي "للناشئين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة منافسات بطولة المملكة للتايكوندو المفتوحة للبومسي "للناشئين والشباب والأولى" وبطولة المملكة المفتوحة للهيئات للدرجة الأولى بمشاركة 17 فريقاً، وحقق بطولة البومسي نادي الهدى وحل الترجي وصيفاً، فيما جاء مركز فنون آسيا ثالثاً وكميت رابعاً، وحصل لاعب فنون آسيا معاذ الحسن على جائزة أفضل لاعب في البومسي وفريق عكاظ على أفضل فريق.

وفي منافسات القتال "الكاروقي" جاء مركز فنون آسيا بالمركز الأول ومنتخب الحرس الوطني ثانياً ومركز اللياقة المحترفة ثالثاً ومنتخب قوات الطوارئ الخاصة رابعاً، بالإضافة إلى جائزة الفريق المثالي، ونال لاعب فنون آسيا خالد علي جائزة أفضل لاعب في الكاروقي.

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