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لمواجهة آثار كورونا.. الجامعات السعودية تقدِّم 51 ألف استشارة نفسية واجتماعية وتوعوية

تأكيدًا لدورها المحوري في خدمة المجتمع والتكامل مع القطاعات الحكومية الأخرى

قدَّمت الجامعات السعودية أكثر من 51 ألف استشارة لمواجهة الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية لجائحة ‫كورونا.

وأكدت وزارة التعليم "الجامعي" عبر تغريدة لها على"تويتر" أنه تأكيدًا لدور الجامعات المحوري في خدمة المجتمع، والتكامل مع القطاعات الحكومية لمواجهة الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية لجائحة كورونا، فقد أسهمت الجامعات في تقديم أكثر من 51930 استشارة من خلال مراكز التوجيه والإرشاد النفسي.

وكشفت إحصائية الجامعات تنوُّع الاستشارات التي تم تقديمها لمواجهة كورونا بين استشارات "نفسية وتربوية واجتماعية وعلاجية وإرشادية وتوعوية وأسرية وأكاديمية وتطوير الذات وطبية وسلوكية وتعليمية".. وغيرها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمواجهة آثار كورونا.. الجامعات السعودية تقدِّم 51 ألف استشارة نفسية واجتماعية وتوعوية
سبق

قدَّمت الجامعات السعودية أكثر من 51 ألف استشارة لمواجهة الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية لجائحة ‫كورونا.

وأكدت وزارة التعليم "الجامعي" عبر تغريدة لها على"تويتر" أنه تأكيدًا لدور الجامعات المحوري في خدمة المجتمع، والتكامل مع القطاعات الحكومية لمواجهة الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية لجائحة كورونا، فقد أسهمت الجامعات في تقديم أكثر من 51930 استشارة من خلال مراكز التوجيه والإرشاد النفسي.

وكشفت إحصائية الجامعات تنوُّع الاستشارات التي تم تقديمها لمواجهة كورونا بين استشارات "نفسية وتربوية واجتماعية وعلاجية وإرشادية وتوعوية وأسرية وأكاديمية وتطوير الذات وطبية وسلوكية وتعليمية".. وغيرها.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
10:05 PM

لمواجهة آثار كورونا.. الجامعات السعودية تقدِّم 51 ألف استشارة نفسية واجتماعية وتوعوية

تأكيدًا لدورها المحوري في خدمة المجتمع والتكامل مع القطاعات الحكومية الأخرى

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مسلّم الهواملة - الرياض
7
1,323

قدَّمت الجامعات السعودية أكثر من 51 ألف استشارة لمواجهة الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية لجائحة ‫كورونا.

وأكدت وزارة التعليم "الجامعي" عبر تغريدة لها على"تويتر" أنه تأكيدًا لدور الجامعات المحوري في خدمة المجتمع، والتكامل مع القطاعات الحكومية لمواجهة الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية لجائحة كورونا، فقد أسهمت الجامعات في تقديم أكثر من 51930 استشارة من خلال مراكز التوجيه والإرشاد النفسي.

وكشفت إحصائية الجامعات تنوُّع الاستشارات التي تم تقديمها لمواجهة كورونا بين استشارات "نفسية وتربوية واجتماعية وعلاجية وإرشادية وتوعوية وأسرية وأكاديمية وتطوير الذات وطبية وسلوكية وتعليمية".. وغيرها.

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