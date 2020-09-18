النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الأمير محمد بن سلمان: بيّض الله وجيهكم وانقلوا شكري لكل فرد بجهازكم

ولي العهد أشاد بجهودهم.. "هيئة الرقابة" تباشر 227 قضية جنائية والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً

"إغاثي الملك سلمان" يوزع 5 آلاف كرتون من التمور في عدن

بدء العمل بالعيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بـ"حرض"

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، خمسة آلاف كرتون من التمور لفئات العمال الأكثر احتياجًا بمحافظة عدن، حيث وُزع 36 طنًا من التمور على عمال وعاملات النظافة والتحسين في جميع مديريات المحافظة.

وثمن مدير صندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد اللفتة الكريمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لشريحة عمال وعاملات النظافة والتحسين كونهم من الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً لأعمال سابقة نفذها المركز بالشراكة مع مؤسسات محلية في النظافة والإصحاح البيئي في عدن.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

من ناحية أخرى، بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، العمل في العيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وقال محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني: هذه العيادة تعد الوحيدة بالمخيم وسوف توفّر الخدمات الطبية المجانية للنازحين؛ للتخفيف من معاناتهم والحد من انتشار الأوبئة والأمراض داخل أروقة المخيم.

وقدّم شكره للمملكة العربية السعودية متمثلةً بالمركز، على الدور الذي يقوم به من دعم القطاع الطبي في حجّة وباقي المحافظات الأخرى.

وأفاد رئيس مؤسسة طيبة، الدكتور عبدالرحمن خرد، أن العيادة ستقدم الرعاية الصحية التكاملية للنازحين، وخدمة علاج الإصابات والإسعافات الأولية، والمتابعة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات الطبية، حيث سيستفيد من ذلك 130 أسرة نازحة.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الطبية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ للتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"إغاثي الملك سلمان" يوزع 5 آلاف كرتون من التمور في عدن
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، خمسة آلاف كرتون من التمور لفئات العمال الأكثر احتياجًا بمحافظة عدن، حيث وُزع 36 طنًا من التمور على عمال وعاملات النظافة والتحسين في جميع مديريات المحافظة.

وثمن مدير صندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد اللفتة الكريمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لشريحة عمال وعاملات النظافة والتحسين كونهم من الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً لأعمال سابقة نفذها المركز بالشراكة مع مؤسسات محلية في النظافة والإصحاح البيئي في عدن.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

من ناحية أخرى، بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، العمل في العيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وقال محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني: هذه العيادة تعد الوحيدة بالمخيم وسوف توفّر الخدمات الطبية المجانية للنازحين؛ للتخفيف من معاناتهم والحد من انتشار الأوبئة والأمراض داخل أروقة المخيم.

وقدّم شكره للمملكة العربية السعودية متمثلةً بالمركز، على الدور الذي يقوم به من دعم القطاع الطبي في حجّة وباقي المحافظات الأخرى.

وأفاد رئيس مؤسسة طيبة، الدكتور عبدالرحمن خرد، أن العيادة ستقدم الرعاية الصحية التكاملية للنازحين، وخدمة علاج الإصابات والإسعافات الأولية، والمتابعة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات الطبية، حيث سيستفيد من ذلك 130 أسرة نازحة.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الطبية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ للتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
05:03 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزع 5 آلاف كرتون من التمور في عدن

بدء العمل بالعيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بـ"حرض"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
191

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، خمسة آلاف كرتون من التمور لفئات العمال الأكثر احتياجًا بمحافظة عدن، حيث وُزع 36 طنًا من التمور على عمال وعاملات النظافة والتحسين في جميع مديريات المحافظة.

وثمن مدير صندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد اللفتة الكريمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لشريحة عمال وعاملات النظافة والتحسين كونهم من الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً لأعمال سابقة نفذها المركز بالشراكة مع مؤسسات محلية في النظافة والإصحاح البيئي في عدن.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

من ناحية أخرى، بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، العمل في العيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وقال محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني: هذه العيادة تعد الوحيدة بالمخيم وسوف توفّر الخدمات الطبية المجانية للنازحين؛ للتخفيف من معاناتهم والحد من انتشار الأوبئة والأمراض داخل أروقة المخيم.

وقدّم شكره للمملكة العربية السعودية متمثلةً بالمركز، على الدور الذي يقوم به من دعم القطاع الطبي في حجّة وباقي المحافظات الأخرى.

وأفاد رئيس مؤسسة طيبة، الدكتور عبدالرحمن خرد، أن العيادة ستقدم الرعاية الصحية التكاملية للنازحين، وخدمة علاج الإصابات والإسعافات الأولية، والمتابعة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات الطبية، حيث سيستفيد من ذلك 130 أسرة نازحة.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الطبية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ للتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,126
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,994
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,810
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,659

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة