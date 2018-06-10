النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرلمان الإثيوبي يوافق على إبقاء "آبي" في منصبه حتى إجراء الانتخابات

زعماء المعارضة اتّهموه باستغلال "كورونا" للتمسُّك بالسلطة

وافق البرلمان الإثيوبي، اليوم (الأربعاء)، على خطة لإبقاء رئيس الوزراء آبي أحمد في منصبه، بعد أن أجبرت جائحة "كوفيد-19" السلطات على تأجيل الانتخابات المقررة في أغسطس (آب).

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن المشرعين لم يحددوا موعد إجراء الانتخابات.

ومن شأن هذه الخطوة التي اتخذها المجلس الفيدرالي، وهو بمثابة مجلس الشيوخ، أن تثير غضب زعماء المعارضة، الذين سبق أن اتهموا "آبي" باستغلال الوباء لتمديد بقائه في منصبه بشكل مصطنع، وحذر محللون من احتجاجات ومقاطعات محتملة.

ودعا بعض زعماء المعارضة إلى حكومة تصريف أعمال، أو حكومة انتقالية تقود البلاد حتى موعد الانتخابات، وهو اقتراح وصفه "آبي" بأنه غير قابل للتطبيق خلال جلسة استجواب في البرلمان أمس الأول.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البرلمان الإثيوبي يوافق على إبقاء "آبي" في منصبه حتى إجراء الانتخابات
سبق

وافق البرلمان الإثيوبي، اليوم (الأربعاء)، على خطة لإبقاء رئيس الوزراء آبي أحمد في منصبه، بعد أن أجبرت جائحة "كوفيد-19" السلطات على تأجيل الانتخابات المقررة في أغسطس (آب).

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن المشرعين لم يحددوا موعد إجراء الانتخابات.

ومن شأن هذه الخطوة التي اتخذها المجلس الفيدرالي، وهو بمثابة مجلس الشيوخ، أن تثير غضب زعماء المعارضة، الذين سبق أن اتهموا "آبي" باستغلال الوباء لتمديد بقائه في منصبه بشكل مصطنع، وحذر محللون من احتجاجات ومقاطعات محتملة.

ودعا بعض زعماء المعارضة إلى حكومة تصريف أعمال، أو حكومة انتقالية تقود البلاد حتى موعد الانتخابات، وهو اقتراح وصفه "آبي" بأنه غير قابل للتطبيق خلال جلسة استجواب في البرلمان أمس الأول.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
06:41 PM

البرلمان الإثيوبي يوافق على إبقاء "آبي" في منصبه حتى إجراء الانتخابات

زعماء المعارضة اتّهموه باستغلال "كورونا" للتمسُّك بالسلطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
640

وافق البرلمان الإثيوبي، اليوم (الأربعاء)، على خطة لإبقاء رئيس الوزراء آبي أحمد في منصبه، بعد أن أجبرت جائحة "كوفيد-19" السلطات على تأجيل الانتخابات المقررة في أغسطس (آب).

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن المشرعين لم يحددوا موعد إجراء الانتخابات.

ومن شأن هذه الخطوة التي اتخذها المجلس الفيدرالي، وهو بمثابة مجلس الشيوخ، أن تثير غضب زعماء المعارضة، الذين سبق أن اتهموا "آبي" باستغلال الوباء لتمديد بقائه في منصبه بشكل مصطنع، وحذر محللون من احتجاجات ومقاطعات محتملة.

ودعا بعض زعماء المعارضة إلى حكومة تصريف أعمال، أو حكومة انتقالية تقود البلاد حتى موعد الانتخابات، وهو اقتراح وصفه "آبي" بأنه غير قابل للتطبيق خلال جلسة استجواب في البرلمان أمس الأول.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,981
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,555
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,509
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,086

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة