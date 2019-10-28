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بعد حوادث اعتبرت اختراقاً أمنياً.. الكويت تحظر استيراد الطائرات المسيرة

ألزمت الشركات والمحلات التجارية المرخص لها بإنشاء سجل لمبيعاتها

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم (الاثنين)، حظر استيراد جميع أنواع الطائرات دون طيار "المسيرة"، دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية.

وأفادت وزارة التجارة في بيان أوردته "رويترز"، بأن القرار يحظر استيراد جميع أنواع الطائرات دون طيار بمختلف أحجامها التي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال.

ويلزم القرار الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية، بإنشاء سجل خاص بمبيعات هذه الطائرات على أن يدون فيه اسم المشتري وبياناته.

وكانت الصحف المحلية الكويتية نشرت خلال الشهور الماضية حوادث تتعلق بالطائرات المسيرة تم اعتبارها اختراقًا أمنيًا.

وزارة التجارة والصناعة الكويتية الطائرات دون طيار

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد حوادث اعتبرت اختراقاً أمنياً.. الكويت تحظر استيراد الطائرات المسيرة
سبق

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم (الاثنين)، حظر استيراد جميع أنواع الطائرات دون طيار "المسيرة"، دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية.

وأفادت وزارة التجارة في بيان أوردته "رويترز"، بأن القرار يحظر استيراد جميع أنواع الطائرات دون طيار بمختلف أحجامها التي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال.

ويلزم القرار الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية، بإنشاء سجل خاص بمبيعات هذه الطائرات على أن يدون فيه اسم المشتري وبياناته.

وكانت الصحف المحلية الكويتية نشرت خلال الشهور الماضية حوادث تتعلق بالطائرات المسيرة تم اعتبارها اختراقًا أمنيًا.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
03:42 PM

بعد حوادث اعتبرت اختراقاً أمنياً.. الكويت تحظر استيراد الطائرات المسيرة

ألزمت الشركات والمحلات التجارية المرخص لها بإنشاء سجل لمبيعاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم (الاثنين)، حظر استيراد جميع أنواع الطائرات دون طيار "المسيرة"، دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية.

وأفادت وزارة التجارة في بيان أوردته "رويترز"، بأن القرار يحظر استيراد جميع أنواع الطائرات دون طيار بمختلف أحجامها التي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال.

ويلزم القرار الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية، بإنشاء سجل خاص بمبيعات هذه الطائرات على أن يدون فيه اسم المشتري وبياناته.

وكانت الصحف المحلية الكويتية نشرت خلال الشهور الماضية حوادث تتعلق بالطائرات المسيرة تم اعتبارها اختراقًا أمنيًا.

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