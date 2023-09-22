تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- برقيتي تهنئة من أخيهما الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثماني للمملكة. وأشاد في برقيتيه بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لبلاده في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والصعد وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن. وقال: "وقبل هذا وذاك نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة لليمن أرضًا وإنسانًا لتجسيد واحدية الهوية والهدف والمصير المشترك"، معربًا عن موقف بلاده الذي لا يتزحزح كداعم وحليف للمملكة في وجه التحديات والتربصات التي تحاول عبثًا الأيادي الإيرانية وأدواتها المارقة من تعكير صفو واستقرار أمن المملكة. وأكد الرئيس اليمني مكانة المملكة العربية السعودية وما تمثله من قيمة للعالم العربي والإسلامي من خلال إسهاماتها وأياديها البيضاء تجاه الجميع ، معرباً باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، متمنياً لهما موفور الصحة والسعادة.

القيادة تتلقى برقية تهنئة من الرئيس اليمني بمناسبة اليوم الوطني الـ89 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-22 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- برقيتي تهنئة من أخيهما الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثماني للمملكة.

وأشاد في برقيتيه بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لبلاده في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والصعد وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال: "وقبل هذا وذاك نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة لليمن أرضًا وإنسانًا لتجسيد واحدية الهوية والهدف والمصير المشترك"، معربًا عن موقف بلاده الذي لا يتزحزح كداعم وحليف للمملكة في وجه التحديات والتربصات التي تحاول عبثًا الأيادي الإيرانية وأدواتها المارقة من تعكير صفو واستقرار أمن المملكة.

وأكد الرئيس اليمني مكانة المملكة العربية السعودية وما تمثله من قيمة للعالم العربي والإسلامي من خلال إسهاماتها وأياديها البيضاء تجاه الجميع ، معرباً باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، متمنياً لهما موفور الصحة والسعادة.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 02:23 PM

القيادة تتلقى برقية تهنئة من الرئيس اليمني بمناسبة اليوم الوطني الـ89 "هادي": نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة لليمن





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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- برقيتي تهنئة من أخيهما الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثماني للمملكة.

وأشاد في برقيتيه بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لبلاده في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والصعد وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال: "وقبل هذا وذاك نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة لليمن أرضًا وإنسانًا لتجسيد واحدية الهوية والهدف والمصير المشترك"، معربًا عن موقف بلاده الذي لا يتزحزح كداعم وحليف للمملكة في وجه التحديات والتربصات التي تحاول عبثًا الأيادي الإيرانية وأدواتها المارقة من تعكير صفو واستقرار أمن المملكة.

وأكد الرئيس اليمني مكانة المملكة العربية السعودية وما تمثله من قيمة للعالم العربي والإسلامي من خلال إسهاماتها وأياديها البيضاء تجاه الجميع ، معرباً باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، متمنياً لهما موفور الصحة والسعادة.