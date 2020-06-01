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"الأمن العام": تطبيق جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتزامن مع عودة الموظفين

اقتصار الاستقبال للمراجعين على الحالات الضرورية مع التقيد بلبس الكمامة والقفازات

أكدت مديرية الأمن العام أنه تم البدء من يوم أمس الأحد، تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تأتي متزامنة مع عودة الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى أعمالهم، وتمديد فترة السماح بالتجول إلى الساعة الثامنة مساءً؛ حيث اتخذ الأمن العام جملة من الخطوات التي تكفل بإذن الله تسهيل تقديم خدماته للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، وذلك بقصر استقبالهم بإدارات ومراكز الشرط بالمملكة على الحالات الضرورية مع التزامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية.

وأوضح الأمن العام أن الخدمات المرورية التي تقدم عبر القنوات الإلكترونية من خلال منصة "أبشر" تسهم في إنجاز العديد من الخدمات المرورية دون الحاجة للمراجعة المباشرة، وأنه تم قصر حضور المراجعين والمستفيدين على خدمة تسليم رخص القيادة ولوحات المركبات من إدارات الرخص بالمرور، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز مجموع من يتم استقبالهم من المراجعين عن 50% من الطاقة الاستيعابية لصالات الاستقبال، بالإضافة لمنح عدد من الصلاحيات لبعض المعارض وصالات السيارات والوكالات لنقل ملكية المركبات وتسجيل الجديد منها وتسليم اللوحات .

وأشار الإيضاح إلى استئناف العمل باستقبال المراجعين بمدارس تعليم القيادة بواقع 50% من الطاقة الاستيعابية، بحيث يقتصر ذلك على من لديه موعد مسبق، كما تم العمل على توجيه محطات الفحص الفني لاعتماد فحص المركبات وفق مواعيد مسبقة وبنسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.

وشدد الإيضاح على أهمية الالتزام التام بالضوابط والإرشادات والتوجيهات الوقائية لكافة المراجعين التي تشمل التقيد بلبس الكمامة الطبية أو القماشية والقفازات، مع التأكيد على التباعد الجسدي داخل صالات المراجعة بمسافة مترين وعدم المصافحة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن العام": تطبيق جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتزامن مع عودة الموظفين
سبق

أكدت مديرية الأمن العام أنه تم البدء من يوم أمس الأحد، تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تأتي متزامنة مع عودة الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى أعمالهم، وتمديد فترة السماح بالتجول إلى الساعة الثامنة مساءً؛ حيث اتخذ الأمن العام جملة من الخطوات التي تكفل بإذن الله تسهيل تقديم خدماته للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، وذلك بقصر استقبالهم بإدارات ومراكز الشرط بالمملكة على الحالات الضرورية مع التزامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية.

وأوضح الأمن العام أن الخدمات المرورية التي تقدم عبر القنوات الإلكترونية من خلال منصة "أبشر" تسهم في إنجاز العديد من الخدمات المرورية دون الحاجة للمراجعة المباشرة، وأنه تم قصر حضور المراجعين والمستفيدين على خدمة تسليم رخص القيادة ولوحات المركبات من إدارات الرخص بالمرور، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز مجموع من يتم استقبالهم من المراجعين عن 50% من الطاقة الاستيعابية لصالات الاستقبال، بالإضافة لمنح عدد من الصلاحيات لبعض المعارض وصالات السيارات والوكالات لنقل ملكية المركبات وتسجيل الجديد منها وتسليم اللوحات .

وأشار الإيضاح إلى استئناف العمل باستقبال المراجعين بمدارس تعليم القيادة بواقع 50% من الطاقة الاستيعابية، بحيث يقتصر ذلك على من لديه موعد مسبق، كما تم العمل على توجيه محطات الفحص الفني لاعتماد فحص المركبات وفق مواعيد مسبقة وبنسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.

وشدد الإيضاح على أهمية الالتزام التام بالضوابط والإرشادات والتوجيهات الوقائية لكافة المراجعين التي تشمل التقيد بلبس الكمامة الطبية أو القماشية والقفازات، مع التأكيد على التباعد الجسدي داخل صالات المراجعة بمسافة مترين وعدم المصافحة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
06:06 PM

"الأمن العام": تطبيق جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتزامن مع عودة الموظفين

اقتصار الاستقبال للمراجعين على الحالات الضرورية مع التقيد بلبس الكمامة والقفازات

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
5,938

أكدت مديرية الأمن العام أنه تم البدء من يوم أمس الأحد، تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تأتي متزامنة مع عودة الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى أعمالهم، وتمديد فترة السماح بالتجول إلى الساعة الثامنة مساءً؛ حيث اتخذ الأمن العام جملة من الخطوات التي تكفل بإذن الله تسهيل تقديم خدماته للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، وذلك بقصر استقبالهم بإدارات ومراكز الشرط بالمملكة على الحالات الضرورية مع التزامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية.

وأوضح الأمن العام أن الخدمات المرورية التي تقدم عبر القنوات الإلكترونية من خلال منصة "أبشر" تسهم في إنجاز العديد من الخدمات المرورية دون الحاجة للمراجعة المباشرة، وأنه تم قصر حضور المراجعين والمستفيدين على خدمة تسليم رخص القيادة ولوحات المركبات من إدارات الرخص بالمرور، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز مجموع من يتم استقبالهم من المراجعين عن 50% من الطاقة الاستيعابية لصالات الاستقبال، بالإضافة لمنح عدد من الصلاحيات لبعض المعارض وصالات السيارات والوكالات لنقل ملكية المركبات وتسجيل الجديد منها وتسليم اللوحات .

وأشار الإيضاح إلى استئناف العمل باستقبال المراجعين بمدارس تعليم القيادة بواقع 50% من الطاقة الاستيعابية، بحيث يقتصر ذلك على من لديه موعد مسبق، كما تم العمل على توجيه محطات الفحص الفني لاعتماد فحص المركبات وفق مواعيد مسبقة وبنسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.

وشدد الإيضاح على أهمية الالتزام التام بالضوابط والإرشادات والتوجيهات الوقائية لكافة المراجعين التي تشمل التقيد بلبس الكمامة الطبية أو القماشية والقفازات، مع التأكيد على التباعد الجسدي داخل صالات المراجعة بمسافة مترين وعدم المصافحة.

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