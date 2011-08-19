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التعاون يطرح تذاكر مباراة الهلال للبيع .. والأسعار تبدأ من 20 وحتى 50 ريالاً

أعلن نادي التعاون طرح تذاكر مباراته أمام الهلال ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للبيع على موقع "تذاكر السعودية".

وسيلتقي التعاون مع ضيفه الهلال يوم الجمعة القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة (8:50) مساءً.

وبحسب ما حددت إدارة التعاون تبدأ أسعار التذاكر من 20 ريالاً وحتى 50 ريالاً.

فئات الأسعار

فئة 3 شمالي : 20 ريالاً

فئة 2 شمالي : 50 ريالاً

فئة 2 جنوبي : 50 ريالاً

فئة 3 جنوبي : 20 ريالاً

عائلات جنوبي : 50 ريالاً

عائلات شمالي : 50 ريالاً

منصة سفلي شباب: 50 ريالاً

منصة علوي أفراد : 50 ريالاً

تـذاكـر مباراة التعاون والهلال متاحة عبر الرابط : https://www.sauditickets.sa/ar/d/415/al-taawoun-fc-x-al-hilal-fc

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يطرح تذاكر مباراة الهلال للبيع .. والأسعار تبدأ من 20 وحتى 50 ريالاً
سبق

أعلن نادي التعاون طرح تذاكر مباراته أمام الهلال ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للبيع على موقع "تذاكر السعودية".

وسيلتقي التعاون مع ضيفه الهلال يوم الجمعة القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة (8:50) مساءً.

وبحسب ما حددت إدارة التعاون تبدأ أسعار التذاكر من 20 ريالاً وحتى 50 ريالاً.

فئات الأسعار

فئة 3 شمالي : 20 ريالاً

فئة 2 شمالي : 50 ريالاً

فئة 2 جنوبي : 50 ريالاً

فئة 3 جنوبي : 20 ريالاً

عائلات جنوبي : 50 ريالاً

عائلات شمالي : 50 ريالاً

منصة سفلي شباب: 50 ريالاً

منصة علوي أفراد : 50 ريالاً

تـذاكـر مباراة التعاون والهلال متاحة عبر الرابط : https://www.sauditickets.sa/ar/d/415/al-taawoun-fc-x-al-hilal-fc

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
10:05 PM

التعاون يطرح تذاكر مباراة الهلال للبيع .. والأسعار تبدأ من 20 وحتى 50 ريالاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي التعاون طرح تذاكر مباراته أمام الهلال ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للبيع على موقع "تذاكر السعودية".

وسيلتقي التعاون مع ضيفه الهلال يوم الجمعة القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة (8:50) مساءً.

وبحسب ما حددت إدارة التعاون تبدأ أسعار التذاكر من 20 ريالاً وحتى 50 ريالاً.

فئات الأسعار

فئة 3 شمالي : 20 ريالاً

فئة 2 شمالي : 50 ريالاً

فئة 2 جنوبي : 50 ريالاً

فئة 3 جنوبي : 20 ريالاً

عائلات جنوبي : 50 ريالاً

عائلات شمالي : 50 ريالاً

منصة سفلي شباب: 50 ريالاً

منصة علوي أفراد : 50 ريالاً

تـذاكـر مباراة التعاون والهلال متاحة عبر الرابط : https://www.sauditickets.sa/ar/d/415/al-taawoun-fc-x-al-hilal-fc

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