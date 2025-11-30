فيديو.. لماذا استأجر رجل أعمال امرأة لتقوم بصفعه؟

طريقةٌ عنيفة إلى حدٍّ ما لكنها أثمرت في النهاية

للتخلص من إدمانه على شبكات التواصل الاجتماعي، قرر رجل أعمال أمريكي شابًّا، توظيف امرأة تنحصر مهمتها في صفعه في كل مرة يدخل فيها إلى "فيسبوك".

وأفاد موقع VICE الأمريكي، بأن رجل الأعمال مانيش سيثي، اتخذ عام 2012 قرارًا بمكافحة إدمانه على شبكات التواصل التي يتزايد عددها يومًا بعد يوم، ويُضيع في تصفحها الأفراد وقتًا هائلًا.

واستأجر "سيثي" شابة لصفعه في كل مرة يزور فيها موقع "فيسبوك"، وهي طريقة عنيفة إلى حدٍّ ما؛ لكنها أثمرت في النهاية.

وبعد حوالى 10 سنوات، انتشرت "طريقة سيثي" بشكل كبير، بعد أن تفاعل إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، مع قصته على "تويتر"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وقال سيثي: "كنتُ أضيع قدرًا لا يصدق من الوقت على شبكات مثل فيسبوك وريديت، وكان وقت التوقف قد حان".

وأضاف: "بعد استخدام تطبيق لإدارة الوقت، اكتشفتُ أنني كنت أُهدر 19 ساعة يوميًّا على الشبكات؛ الأمر الذي جعلني أدرك أنني لن أتمكن من التوقف بمفردي وأنني بحاجة إلى مَن يشجعني".

وتابع: "لذلك وضعتُ إعلانًا بعنوان (اصفعني إذا انحرفت عن مهمتي) مقابل 8 دولارات للساعة".

وبمجرد نشر الإعلان، تلقى رجل الأعمال حوالى 20 طلبًا من "صافعين متمرسين"، ووقع اختياره في النهاية على "كارا".

وأضاف: "أكثر من الخوف من التعرض للصفع، كان وجود كارا بحد ذاته ما جعلني أركز على عملي. أخيرًا أصبح لديّ مدير؛ حتى لو كان مؤقتًا؛ مما جعل التجربة منعشة. لقد ساعدتني ليس فقط بصفعي؛ ولكن أيضًا من خلال الاستماع إلى أفكاري".

وأشار إلى أن الطريقة كانت فعالة للغاية؛ لدرجة أنه ضاعف إنتاجيته أربع مرات، وسمحت له الطريقة بالتواصل بشكل أفضل والعمل ضمن فريق.

وأردف قوله: "قررتُ أن أتولى زمام الأمور، وأن أتوقف عن إضاعة الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة توجيهه إلى ما هو مهم بالنسبة لي.. الآن أريد أن أساعد الآخرين على تحقيق ما حلمت به في ذلك الوقت".