النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدوسري" يزور فرع العمل بحبونا ويلتقي المحافظ

طالب بتكثيف الجهود لخدمة مستفيدي الجمعية الخيرية

قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، عبدالله بن محمد الدوسري، اليوم الأربعاء؛ بزيارة تفقُّدية لفرع العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة حبونا، وكان برفقته مدير التنمية الاجتماعية بنجران علي آل منيف، والمساعد للعمل حسين آل عنكيص، والتقى منسوبي الجمعية الخيرية بمحافظة حبونا.

بحث "الدوسري" مع مجلس الإدارة كل ما يتعلق بخدمة مستفيدي الجمعية الخيرية بالمحافظة، واطلع على سير العمل بالجمعية، ووجه بتكثيف الجهود في خدمة المستفيدين، ومن ثم التقى بمنسوبي مكتب العمل والضمان الاجتماعي، وناقش أبرز المواضيع المتعلقة بخدمة المواطنين.

كما اطلع "الدوسري" خلال الزيارة على سير العمل وإنجاز المعاملات، وشارك المفتشين بجولة تفتيشية على بعض المحلات التجارية؛ للتأكد من تطبيق نظام التوطين في المنشآت الخاضعة للتوطين.

كما قام "الدوسري" بزيارة لمحافظ محافظة حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، وتمت مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالجمعية الخيرية والعمل والضمان الاجتماعي بالمحافظة.

وأشاد "الدوسري" في نهاية الزيارة بما شاهده من تنظيم ومستوى عالٍ في أداء العمل من قبل منسوبي فرع الوزارة بمخافظة حبونا والوحدات المختلفة، وأوصى ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حبونا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الدوسري" يزور فرع العمل بحبونا ويلتقي المحافظ
سبق

قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، عبدالله بن محمد الدوسري، اليوم الأربعاء؛ بزيارة تفقُّدية لفرع العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة حبونا، وكان برفقته مدير التنمية الاجتماعية بنجران علي آل منيف، والمساعد للعمل حسين آل عنكيص، والتقى منسوبي الجمعية الخيرية بمحافظة حبونا.

بحث "الدوسري" مع مجلس الإدارة كل ما يتعلق بخدمة مستفيدي الجمعية الخيرية بالمحافظة، واطلع على سير العمل بالجمعية، ووجه بتكثيف الجهود في خدمة المستفيدين، ومن ثم التقى بمنسوبي مكتب العمل والضمان الاجتماعي، وناقش أبرز المواضيع المتعلقة بخدمة المواطنين.

كما اطلع "الدوسري" خلال الزيارة على سير العمل وإنجاز المعاملات، وشارك المفتشين بجولة تفتيشية على بعض المحلات التجارية؛ للتأكد من تطبيق نظام التوطين في المنشآت الخاضعة للتوطين.

كما قام "الدوسري" بزيارة لمحافظ محافظة حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، وتمت مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالجمعية الخيرية والعمل والضمان الاجتماعي بالمحافظة.

وأشاد "الدوسري" في نهاية الزيارة بما شاهده من تنظيم ومستوى عالٍ في أداء العمل من قبل منسوبي فرع الوزارة بمخافظة حبونا والوحدات المختلفة، وأوصى ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:10 PM

"الدوسري" يزور فرع العمل بحبونا ويلتقي المحافظ

طالب بتكثيف الجهود لخدمة مستفيدي الجمعية الخيرية

A A A
بندر آل عوض - نجران
0
107

قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، عبدالله بن محمد الدوسري، اليوم الأربعاء؛ بزيارة تفقُّدية لفرع العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة حبونا، وكان برفقته مدير التنمية الاجتماعية بنجران علي آل منيف، والمساعد للعمل حسين آل عنكيص، والتقى منسوبي الجمعية الخيرية بمحافظة حبونا.

بحث "الدوسري" مع مجلس الإدارة كل ما يتعلق بخدمة مستفيدي الجمعية الخيرية بالمحافظة، واطلع على سير العمل بالجمعية، ووجه بتكثيف الجهود في خدمة المستفيدين، ومن ثم التقى بمنسوبي مكتب العمل والضمان الاجتماعي، وناقش أبرز المواضيع المتعلقة بخدمة المواطنين.

كما اطلع "الدوسري" خلال الزيارة على سير العمل وإنجاز المعاملات، وشارك المفتشين بجولة تفتيشية على بعض المحلات التجارية؛ للتأكد من تطبيق نظام التوطين في المنشآت الخاضعة للتوطين.

كما قام "الدوسري" بزيارة لمحافظ محافظة حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، وتمت مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالجمعية الخيرية والعمل والضمان الاجتماعي بالمحافظة.

وأشاد "الدوسري" في نهاية الزيارة بما شاهده من تنظيم ومستوى عالٍ في أداء العمل من قبل منسوبي فرع الوزارة بمخافظة حبونا والوحدات المختلفة، وأوصى ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,767
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,487
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,859
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,167

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة