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"الغذاء والدواء" تُكرم "نادك" لتفردها في تقديم منتجات ذات قيمة غذائية عالية

كرّم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان اليوم، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"؛ نظير تفردها في تقديم منتجات صحية ذات قيمة غذائية عالية الجودة، ونجاحها في تنفيذ مبادرة "الالتزام الطوعي" بخفض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح والدهون، وهي المبادرة التي أطلقتها الهيئة في العام 2018 ضمن العديد من المبادرات التي دشنتها في استراتيجيتها لتنظيم الغذاء الصحي، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.

وتماشيًا مع مبادرة "الالتزام الطوعي"، حرصت شركة "نادك" على تقديم منتجات غذائية ذات قيمة غذائية عالية، ومتميزة الجودة لتحقق معايير الصحة المحلية والعالمية في الغذاء، حيث كان لها السبق في إنتاج عصائر الفاكهة الخالية من السكر، كما بادرت إلى خفض نسبة الملح والدهون من كل منتجاتها، لمواكبة مستهدفات برنامج "جودة الحياة" المنبثق من رؤية السعودية 2030، والذي ينص على أهمية "بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي".

ونظرًا لتفرد منتجات "نادك" بالأنماط الصحية المتميزة، وتحقيق أفضل المعدلات في مستوى رضا المستهلكين، حازت شهادة "شكر وتقدير" من اتحاد الغرف التجارية السعودية على مشاركتها الفعّالة في مبادرة "الغذاء والدواء" خلال الفترة الممتدة من العام 2018 وحتى 2020.

ونجحت "نادك" من خلال مبادرة "الالتزام الطوعي" على إعادة تركيب وابتكار منتجات توفّر خيارات غذائية أكثر تساعد أفراد المجتمع على تناول منتجات غذائية أكثر صحية ومتوازنة قليلة الصوديوم والسكر والدهون المشبعة وخالية من الدهون المتحولة الاصطناعية، مع الالتزام بتقديم بيانات تغذوية شفّافة، ودعم أنماط الحياة الصحية وزيادة النشاط البدني في المجتمعات.

يُذكر أن "نادك" هي الشركة السعودية الوحيدة في قطاع الغذاء التي تم تكريمها من "الهيئة العامة للغذاء والدواء" بمعية عددٍ من الشركات المحلية والعالمية؛ وذلك لتطبيقها مبادئ مبادرة "الالتزام الطوعي" التي تستند إلى السياسات والإجراءات المُوصى بها من منظمة الصحة العالمية (WHO) الرامية إلى الحد من الأمراض المزمنة والمرتبطة بالتغذية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تُكرم "نادك" لتفردها في تقديم منتجات ذات قيمة غذائية عالية
سبق

كرّم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان اليوم، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"؛ نظير تفردها في تقديم منتجات صحية ذات قيمة غذائية عالية الجودة، ونجاحها في تنفيذ مبادرة "الالتزام الطوعي" بخفض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح والدهون، وهي المبادرة التي أطلقتها الهيئة في العام 2018 ضمن العديد من المبادرات التي دشنتها في استراتيجيتها لتنظيم الغذاء الصحي، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.

وتماشيًا مع مبادرة "الالتزام الطوعي"، حرصت شركة "نادك" على تقديم منتجات غذائية ذات قيمة غذائية عالية، ومتميزة الجودة لتحقق معايير الصحة المحلية والعالمية في الغذاء، حيث كان لها السبق في إنتاج عصائر الفاكهة الخالية من السكر، كما بادرت إلى خفض نسبة الملح والدهون من كل منتجاتها، لمواكبة مستهدفات برنامج "جودة الحياة" المنبثق من رؤية السعودية 2030، والذي ينص على أهمية "بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي".

ونظرًا لتفرد منتجات "نادك" بالأنماط الصحية المتميزة، وتحقيق أفضل المعدلات في مستوى رضا المستهلكين، حازت شهادة "شكر وتقدير" من اتحاد الغرف التجارية السعودية على مشاركتها الفعّالة في مبادرة "الغذاء والدواء" خلال الفترة الممتدة من العام 2018 وحتى 2020.

ونجحت "نادك" من خلال مبادرة "الالتزام الطوعي" على إعادة تركيب وابتكار منتجات توفّر خيارات غذائية أكثر تساعد أفراد المجتمع على تناول منتجات غذائية أكثر صحية ومتوازنة قليلة الصوديوم والسكر والدهون المشبعة وخالية من الدهون المتحولة الاصطناعية، مع الالتزام بتقديم بيانات تغذوية شفّافة، ودعم أنماط الحياة الصحية وزيادة النشاط البدني في المجتمعات.

يُذكر أن "نادك" هي الشركة السعودية الوحيدة في قطاع الغذاء التي تم تكريمها من "الهيئة العامة للغذاء والدواء" بمعية عددٍ من الشركات المحلية والعالمية؛ وذلك لتطبيقها مبادئ مبادرة "الالتزام الطوعي" التي تستند إلى السياسات والإجراءات المُوصى بها من منظمة الصحة العالمية (WHO) الرامية إلى الحد من الأمراض المزمنة والمرتبطة بالتغذية.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
09:43 PM

"الغذاء والدواء" تُكرم "نادك" لتفردها في تقديم منتجات ذات قيمة غذائية عالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان اليوم، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"؛ نظير تفردها في تقديم منتجات صحية ذات قيمة غذائية عالية الجودة، ونجاحها في تنفيذ مبادرة "الالتزام الطوعي" بخفض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح والدهون، وهي المبادرة التي أطلقتها الهيئة في العام 2018 ضمن العديد من المبادرات التي دشنتها في استراتيجيتها لتنظيم الغذاء الصحي، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.

وتماشيًا مع مبادرة "الالتزام الطوعي"، حرصت شركة "نادك" على تقديم منتجات غذائية ذات قيمة غذائية عالية، ومتميزة الجودة لتحقق معايير الصحة المحلية والعالمية في الغذاء، حيث كان لها السبق في إنتاج عصائر الفاكهة الخالية من السكر، كما بادرت إلى خفض نسبة الملح والدهون من كل منتجاتها، لمواكبة مستهدفات برنامج "جودة الحياة" المنبثق من رؤية السعودية 2030، والذي ينص على أهمية "بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي".

ونظرًا لتفرد منتجات "نادك" بالأنماط الصحية المتميزة، وتحقيق أفضل المعدلات في مستوى رضا المستهلكين، حازت شهادة "شكر وتقدير" من اتحاد الغرف التجارية السعودية على مشاركتها الفعّالة في مبادرة "الغذاء والدواء" خلال الفترة الممتدة من العام 2018 وحتى 2020.

ونجحت "نادك" من خلال مبادرة "الالتزام الطوعي" على إعادة تركيب وابتكار منتجات توفّر خيارات غذائية أكثر تساعد أفراد المجتمع على تناول منتجات غذائية أكثر صحية ومتوازنة قليلة الصوديوم والسكر والدهون المشبعة وخالية من الدهون المتحولة الاصطناعية، مع الالتزام بتقديم بيانات تغذوية شفّافة، ودعم أنماط الحياة الصحية وزيادة النشاط البدني في المجتمعات.

يُذكر أن "نادك" هي الشركة السعودية الوحيدة في قطاع الغذاء التي تم تكريمها من "الهيئة العامة للغذاء والدواء" بمعية عددٍ من الشركات المحلية والعالمية؛ وذلك لتطبيقها مبادئ مبادرة "الالتزام الطوعي" التي تستند إلى السياسات والإجراءات المُوصى بها من منظمة الصحة العالمية (WHO) الرامية إلى الحد من الأمراض المزمنة والمرتبطة بالتغذية.

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