النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم": قبول الطلاب المنتهية إقاماتهم و"السوريين واليمنيين" "تأشيرة زيارة"

تعميم للإدارات بالمناطق.. وجّهت باستبعاد مَن لم يجدد وثائقه الثبوتية نهاية العام

وجّهت وزارة التعليم جميعَ إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بقبول الطلاب والطالبات المنتهية إقاماتهم، و"السوريين" و"اليمنيين" القادمين بتأشيرة زيارة، إضافة إلى المقيمين ممن لديه مستند إثبات بُنُوّة من جهة حكومية.
وتفصيلًا، جاء في التعميم الذي وجّهه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي لمديري التعليم في المناطق والمحافظات، أنه بناء على الإفادة عن آلية التعامل مع مَن لا يحملون هويات ثبوتية، اعتمدوا استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات الوافدين المنتهية إقامتهم والمقيمين ممن لديهم مستند إثبات بنوة من جهة حكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي ١٤٤١ فقط".
وأضاف "العاصمي": وكذا الطلاب والطالبات القادمون بتأشيرات زيارة من (السوريين واليمنيين)، بعد تمديد التأشيرة؛ شرطًا لقبولهم في العام الدراسي الحالي.
وأكد على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية استبعاد من لم يجدد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم": قبول الطلاب المنتهية إقاماتهم و"السوريين واليمنيين" "تأشيرة زيارة"
سبق

وجّهت وزارة التعليم جميعَ إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بقبول الطلاب والطالبات المنتهية إقاماتهم، و"السوريين" و"اليمنيين" القادمين بتأشيرة زيارة، إضافة إلى المقيمين ممن لديه مستند إثبات بُنُوّة من جهة حكومية.
وتفصيلًا، جاء في التعميم الذي وجّهه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي لمديري التعليم في المناطق والمحافظات، أنه بناء على الإفادة عن آلية التعامل مع مَن لا يحملون هويات ثبوتية، اعتمدوا استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات الوافدين المنتهية إقامتهم والمقيمين ممن لديهم مستند إثبات بنوة من جهة حكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي ١٤٤١ فقط".
وأضاف "العاصمي": وكذا الطلاب والطالبات القادمون بتأشيرات زيارة من (السوريين واليمنيين)، بعد تمديد التأشيرة؛ شرطًا لقبولهم في العام الدراسي الحالي.
وأكد على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية استبعاد من لم يجدد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
11:39 AM

"التعليم": قبول الطلاب المنتهية إقاماتهم و"السوريين واليمنيين" "تأشيرة زيارة"

تعميم للإدارات بالمناطق.. وجّهت باستبعاد مَن لم يجدد وثائقه الثبوتية نهاية العام

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
3
3,717

وجّهت وزارة التعليم جميعَ إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بقبول الطلاب والطالبات المنتهية إقاماتهم، و"السوريين" و"اليمنيين" القادمين بتأشيرة زيارة، إضافة إلى المقيمين ممن لديه مستند إثبات بُنُوّة من جهة حكومية.
وتفصيلًا، جاء في التعميم الذي وجّهه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي لمديري التعليم في المناطق والمحافظات، أنه بناء على الإفادة عن آلية التعامل مع مَن لا يحملون هويات ثبوتية، اعتمدوا استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات الوافدين المنتهية إقامتهم والمقيمين ممن لديهم مستند إثبات بنوة من جهة حكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي ١٤٤١ فقط".
وأضاف "العاصمي": وكذا الطلاب والطالبات القادمون بتأشيرات زيارة من (السوريين واليمنيين)، بعد تمديد التأشيرة؛ شرطًا لقبولهم في العام الدراسي الحالي.
وأكد على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية استبعاد من لم يجدد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,132
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,604
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,511
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,975

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة