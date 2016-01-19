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"الشؤون الإسلامية" يسجّل 113 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالجوف

فرع الوزارة نفّذ 2007 جولات تفقدية في جوامع المنطقة ومساجدها

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، خلال الأسبوع الماضي، (2007) جولات تفقدية على جوامع المنطقة ومساجدها؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تسجيل (113) مخالفة.

وأوضح المدير العام للفرع محمد بن دخيل الدخيل؛ أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق لبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في جميع جوامع مناطق المملكة ومساجدها.

وأكّد ضرورة مواصلة الجولات ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة، مشيداً بدور مراقبي المساجد ووعي والتزام المصلين وتعاونهم؛ للإسهام في منع انتشار فيروس كورونا.

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"الشؤون الإسلامية" يسجّل 113 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالجوف
سبق

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، خلال الأسبوع الماضي، (2007) جولات تفقدية على جوامع المنطقة ومساجدها؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تسجيل (113) مخالفة.

وأوضح المدير العام للفرع محمد بن دخيل الدخيل؛ أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق لبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في جميع جوامع مناطق المملكة ومساجدها.

وأكّد ضرورة مواصلة الجولات ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة، مشيداً بدور مراقبي المساجد ووعي والتزام المصلين وتعاونهم؛ للإسهام في منع انتشار فيروس كورونا.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
12:46 PM

"الشؤون الإسلامية" يسجّل 113 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالجوف

فرع الوزارة نفّذ 2007 جولات تفقدية في جوامع المنطقة ومساجدها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، خلال الأسبوع الماضي، (2007) جولات تفقدية على جوامع المنطقة ومساجدها؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تسجيل (113) مخالفة.

وأوضح المدير العام للفرع محمد بن دخيل الدخيل؛ أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق لبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في جميع جوامع مناطق المملكة ومساجدها.

وأكّد ضرورة مواصلة الجولات ومتابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية بالجوامع والمساجد، والتقيد بما يأتي من الجهات المختصة، مشيداً بدور مراقبي المساجد ووعي والتزام المصلين وتعاونهم؛ للإسهام في منع انتشار فيروس كورونا.

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