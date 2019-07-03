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"زواج جدة" تسلّم مستلزمات عينية لـ 1440 عريسًا

بعد جمعها 6 ملايين و500 ألف ريال من الأهالي والتجار

سلّمت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة 1440 عريسًا المستلزمات العينية من أثاث وأجهزة كهربائية وأدوات مطبخ وغرف نوم، والتي أسهم بها الأهالي والتجار بما قيمته ستة ملايين و500 ألف ريال لعدد 1440 عريسًا بهدف التيسير على هؤلاء الشباب لمتطلبات تأسيس بيت الزوجية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشير فيه الاستطلاع الذي أُجري على شريحة من الشباب المقبلين على الزواج أن تأثيث بيت الزوجية يشكل 45 % من تكاليف الزواج.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية زياد بن عبدالعزيز فلمبان أن الجمعية تهدف لتيسير الزواج وتخفيف تكاليفه المادية التي تثقل كاهل العرسان، وذلك بمنح الشباب المقبلين على الزواج ما يحتاجون إليه من أثاث وأجهزة ومستلزمات بيت الزوجية وهدايا دعمًا من المانحين ومساهمة بكل ما يحتاجون إليه في سبيل إسعاد الشباب.

وأضاف زياد، أن الجمعية تسعى بالشراكات مع القطاع الخاص لسد احتياجات بيت الزوجية من الأثاث والأجهزة الكهربائية، داعيًا الجميع للمشاركة في تقديم الأثاث المناسب للشباب المقبلين على الزواج، وذلك تخفيفًا عليهم من تكاليف الزواج الباهظة، كما دعا القطاع الخاص بتقديم تخفيضات خاصة للشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

يُذكر أن الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة تسعى لتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري للعرسان وتأهيلهم أسريًا وتبصيرهم في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية من خلال دورات تأهيلية بمثابة جرعة واقية من شبح الطلاق والمشاكل الأسرية ونشر ثقافة التأهيل الأسري.


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"زواج جدة" تسلّم مستلزمات عينية لـ 1440 عريسًا
سبق

سلّمت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة 1440 عريسًا المستلزمات العينية من أثاث وأجهزة كهربائية وأدوات مطبخ وغرف نوم، والتي أسهم بها الأهالي والتجار بما قيمته ستة ملايين و500 ألف ريال لعدد 1440 عريسًا بهدف التيسير على هؤلاء الشباب لمتطلبات تأسيس بيت الزوجية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشير فيه الاستطلاع الذي أُجري على شريحة من الشباب المقبلين على الزواج أن تأثيث بيت الزوجية يشكل 45 % من تكاليف الزواج.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية زياد بن عبدالعزيز فلمبان أن الجمعية تهدف لتيسير الزواج وتخفيف تكاليفه المادية التي تثقل كاهل العرسان، وذلك بمنح الشباب المقبلين على الزواج ما يحتاجون إليه من أثاث وأجهزة ومستلزمات بيت الزوجية وهدايا دعمًا من المانحين ومساهمة بكل ما يحتاجون إليه في سبيل إسعاد الشباب.

وأضاف زياد، أن الجمعية تسعى بالشراكات مع القطاع الخاص لسد احتياجات بيت الزوجية من الأثاث والأجهزة الكهربائية، داعيًا الجميع للمشاركة في تقديم الأثاث المناسب للشباب المقبلين على الزواج، وذلك تخفيفًا عليهم من تكاليف الزواج الباهظة، كما دعا القطاع الخاص بتقديم تخفيضات خاصة للشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

يُذكر أن الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة تسعى لتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري للعرسان وتأهيلهم أسريًا وتبصيرهم في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية من خلال دورات تأهيلية بمثابة جرعة واقية من شبح الطلاق والمشاكل الأسرية ونشر ثقافة التأهيل الأسري.


03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
12:48 AM

"زواج جدة" تسلّم مستلزمات عينية لـ 1440 عريسًا

بعد جمعها 6 ملايين و500 ألف ريال من الأهالي والتجار

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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سلّمت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة 1440 عريسًا المستلزمات العينية من أثاث وأجهزة كهربائية وأدوات مطبخ وغرف نوم، والتي أسهم بها الأهالي والتجار بما قيمته ستة ملايين و500 ألف ريال لعدد 1440 عريسًا بهدف التيسير على هؤلاء الشباب لمتطلبات تأسيس بيت الزوجية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشير فيه الاستطلاع الذي أُجري على شريحة من الشباب المقبلين على الزواج أن تأثيث بيت الزوجية يشكل 45 % من تكاليف الزواج.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية زياد بن عبدالعزيز فلمبان أن الجمعية تهدف لتيسير الزواج وتخفيف تكاليفه المادية التي تثقل كاهل العرسان، وذلك بمنح الشباب المقبلين على الزواج ما يحتاجون إليه من أثاث وأجهزة ومستلزمات بيت الزوجية وهدايا دعمًا من المانحين ومساهمة بكل ما يحتاجون إليه في سبيل إسعاد الشباب.

وأضاف زياد، أن الجمعية تسعى بالشراكات مع القطاع الخاص لسد احتياجات بيت الزوجية من الأثاث والأجهزة الكهربائية، داعيًا الجميع للمشاركة في تقديم الأثاث المناسب للشباب المقبلين على الزواج، وذلك تخفيفًا عليهم من تكاليف الزواج الباهظة، كما دعا القطاع الخاص بتقديم تخفيضات خاصة للشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

يُذكر أن الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة تسعى لتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري للعرسان وتأهيلهم أسريًا وتبصيرهم في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية من خلال دورات تأهيلية بمثابة جرعة واقية من شبح الطلاق والمشاكل الأسرية ونشر ثقافة التأهيل الأسري.


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