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أمريكا تطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في اليمن تمهيداً لإنهاء الحرب

"شيرمان" أكدت أهمية تعزيز السلام والأمن في المنطقة

طالبت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، بوقف فوري وشامل لإطلاق النار؛ للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن.

وأكدت "شيرمان" خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية العماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي، في مسقط، أهمية تعزيز السلام والأمن في المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وناقشت نائبة وزير الخارجية الأمريكي مع نظيرها العماني، الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية، بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان، وفرص جديدة للتجارة والاستثمار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في اليمن تمهيداً لإنهاء الحرب
سبق

طالبت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، بوقف فوري وشامل لإطلاق النار؛ للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن.

وأكدت "شيرمان" خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية العماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي، في مسقط، أهمية تعزيز السلام والأمن في المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وناقشت نائبة وزير الخارجية الأمريكي مع نظيرها العماني، الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية، بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان، وفرص جديدة للتجارة والاستثمار.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:14 PM

أمريكا تطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في اليمن تمهيداً لإنهاء الحرب

"شيرمان" أكدت أهمية تعزيز السلام والأمن في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، بوقف فوري وشامل لإطلاق النار؛ للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن.

وأكدت "شيرمان" خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية العماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي، في مسقط، أهمية تعزيز السلام والأمن في المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وناقشت نائبة وزير الخارجية الأمريكي مع نظيرها العماني، الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية، بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان، وفرص جديدة للتجارة والاستثمار.

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